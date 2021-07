Imponente luce Demi Rose con vestido abierto y el Mediterráneo de testigo

Imponente lució Demi Rose con vestido abierto y el Mar Mediterráneo como fiel testigo; esto luego de posar en una serie de postales que publicó recientemente a través de sus perfiles en redes sociales: y es que la británica se comparó con un emblemático personaje de las princesas de Disney.

Sentada en un sillón situado en un balcón con vista al Mediterráneo y uno que otro barco que se acercaba a la bahía de Ibiza Magic Island, como le dice Demi Rose a Ibiza, España, posó en una serie de fotografías en las que lució un baby doll y un bata de chifón estampada en tono verde trébol con el que lucio imponente.

Fue durante el atardecer que cayó en la parte sur de España, que la top model de raíces europeas, lució una vez más su espectacular figura con dicha prenda, y como es natural, dejó muy poco a la imaginación; y no conforme con ello, en su atrevimiento, recordó a una de las princesas más queridas de las películas de Disney.

"Rapunzel never wanted a man to climb her tower to save her, she was just kinky and wanted someone to pull on her hair…", escribió la británica al pie del cuarteto de las postales.

Lo que en Español significa: Rapunzel nunca quiso que un hombre subiera a su torre para salvarla, solo era pervertida y quería que alguien le tirara del pelo...; y para recrear la imagen de la princesa, la también DJ, posó recostada en dicho sillón tratando de que el cabello cayera como si fuera Rapunzel.

Y qué decir de las piernas perfectas que lució la top model, tras lucir su cabellera más larga y lacia. Pues impactó tanto a su audiencia virtual que los mensajes no se hicieron esperar; entre ellos se le el del cantante mexicano Lorenzo Méndez, ex de Chiquis Rivera, quien escribió: "That caption" (Esa leyenda).

"Art" (Arte), "She also wanted some vitamin D" (Ella también quería un poco de vitamina D), "Wow !! Unreal" (¡Guau... Irreal!), "Omg so prettyyy" (¡Dio Mío, qué hermosaaaa!), son otros de los comentarios que se pueden leer.

Al momento, Demi Rose ha logrado atrapar con su belleza a un total de 5,746 usuarios de Instagram, quienes se han pronunciado a la imponente belleza de la británica a través de mensajes; entre tanto, 586,007 son los seguidores que han reaccionado con un corazón rojo.

