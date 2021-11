Impone moda para señoras Maribel Guardia con falda de escarolas y elegante blusa

Luego de lucir cuerpazo entre outfits pegaditos al cuerpo, minifaldas y tremendos escotes, la actriz Maribel Guardia ha hecho a un lado esos outfits que son más propios de mujeres jóvenes y ahora ha impuesto moda para señoras "maduras" tras lucir una falda de escarolas y elegante blusa.

El pasado domingo, y luego de pedir por la la salud de la actriz Carmen Salinas, la costarricense se mostró muy elegante con un outfit de temporada otoñal con el que no dejó de lucir cuerpazo ni su innegable belleza. De tonos café tabaco fue como Maribel Guardia "enganchó" a sus fanáticos de redes sociales.

Ajustada de la cintura y caderas y de un corte asimétrico con las escarolas anchas y abertura frontal, son los elementos del diseño que caracteriza la pieza que porta con elegancia Maribel. La también actriz de telenovelas, combinó la prenda con una blusa del mismo tono tabaco con vivos azules, amarillos, rosados y blancos.

El conservador estilo de la camisola de chifón, fue lo que también llamó la atención del outfit, pues en esta ocasión, de plano no dejó ver nada Maribel Guardia de su exquisita figura que posee a sus 62 años, tras convertirse una fanática de hacer ejercicio diariamente y llevar una buena alimentación.

"#feliz #domingo Este día no pido nada, solo digo: Dios mío gracias, por lo que tengo y por lo que viene #look @ivc_collection", escribió humildemente la esposa de Marco Chacón en la descripción de su instantánea.

Y vaya que el outfit causó sensación entre sus seguidores en Instagram, quienes no dudaron en opinar; Cristina Eustace reaccionó con un "Bellísima!" y un corazón rojo al igual que Joely Bernat.

Otros comentarios se leen: "Hermosa Maribel… qué feliz eres rodeada de tanto perrito", "Bella", "Te ves preciosa" o "Te amo". Al momento, Maribel Guardia ha logrado impactar entre sus más de 7.1 millones de followers a alrededor de 19 mil quienes han reaccionado regalando un corazón rojo.

Y es que, más que mostrar cuerpazo y belleza, Maribel Guardia es querida por su carisma y su calidad humana; recientemente sufrió por la partida del periodista Marco Castillo con quien tenía más de 35 años de amistad, viéndose apapachada con el alma de otras estrellas con las que el hoy finado comunicador también tuvo contacto a lo largo de su vida.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!