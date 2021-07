Implacable Jennifer Lopez en el previo del lanzamiento de Cambia el Paso

Durante las últimas semanas, la cantante Jennifer Lopez ha estado trabajando en su más reciente sencillo musical y por supuesto, el vídeo del mismo que grabó en playas de Miami, Florida; y a sus 51 años, luce ¡implacable! en el previo del clip.

Junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, JLo hizo de las suyas en la zona más nice de la Florida, Miami Beach, donde incluso impresionó con su belleza a oficiales de la guardia civil costera del puerto más glamoroso del suroeste de los Estados Unidos, con quienes se tomó algunas fotografías.

Y es que a sus 51 años y luego del rompimiento amoroso con Alex Rodríguez -el beisbolista y ex pelotero de Los Yankees de Nueva York-, Jennifer Lopez está más aqtiva que nunca y echando toda la carne al asador por su próximo éxito musical.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la neoyorquina, dejó más ansiosos que nunca a sus más de 151 millones de seguidores, al mostrar otra probadita de "Cambia el Paso"; publicación en la que aparece con el outfit característico del clip que corresponde a un mini short de mezclilla y un sujetador forrado de pedrería plateada.

Su melena alborotada y algo despeinada, así como su cuerpazo y un sutil maquillaje, forman parte del look con el que JLo pretende conquistar de nuevo a masas enteras. Y es que, la emoción que embarga a 'la Diva del Bronx' por lanzar el que seguramente será otro más de sus éxitos, la también actriz de cine se encuentra más contenta que nunca por reencontrarse con un viejo amor y retomar su romance con el actor Ben Affleck y dejar atrás el dolor que le causó la supuesta infidelidad de Rodríguez.

"¡¿Listos!? #CambiaElPaso @rauwalejandro Fotografía: @lacarba", escribió JLo al pie de las últimas escenas de "Cambia el Paso"; lo que fue suficiente para alborotar a sus fans, quienes ya quieren ver el vídeo completo que se estrenará este próximo lunes 5 de junio por la plataforma TouYube.

Las llamaradas de fuego no han cesado entre los comentarios de los famosos quienes también son fanáticos de JLo, así como algunos mensajes que se leen: "Ohhh pick me pick me!!!" (Ohhh elígeme, elígeme!!!), "Can I hug you?" (¿Puedo abrazarte?), o el comentario de un fan persa: "Amamos a JLo en nombre de los niños de Irán".

Por otro lado, hay quien asume que Jennifer López está hipnotizando y seduciendo con su belleza a sus fanáticos: "OMG WHAT ARE U DOING TO US?" (Dios mío, ¿qué nos estás haciendo?). Al momento, el previo de la también próxima actriz de Netflix, ha logrado cautivar a 417,340 usuarios de Instagram entre los que destacan su colega, el cantante Nicky Jam, estadounidense-colombiano y se pueden leer más de 4 mil mensajes.

