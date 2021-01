Impacta Gaby Spanic al presumir nueva figura, bajó 13 kilos

Hace unas horas Gabriela Spanic confesó que sus esfurzos valieron la pena, pues bajó 13 kilos mientras estuvo en el programa Dancing with the stars. La reconocida actriz presumió a través de un en vivo en Instagram que le faltan 3 kilos por bajar para lograr tener el mismo peso que tenía cuando protagonizó la exitosa telenovela La Usurpadora.

"Me he quitado 13 kilos, cuando llegué aquí a México y me pesé me faltan 3 kilos para tener el mismo [peso] que tenía en La usurpadora", presumió con orgullo la venezolana a sus casi dos millones de seguidores de dicha red social. Sin embargo, la actriz hizo énfasis en que la nueva Gabriela Spanic no se dejará pisotear por nadie .

"Esta es la nueva Gabriela, la que están viendo, que está dispuesta a comerse el mundo, que no ha permitido ni permitirá que nadie me haga sentir mal", dijo la también modelo.

Cabe resaltar que hace unos días Gabriela Spanic fue blanco de críticas luego de que compartiera una fotografía en la que aparece con el rostro muy afilado y sin arrugas, lo cual la hacían lucir una cara perfecta a diferencia de otras imágenes pasadas que había compartido en Instagram.

La fotografía generó todo una controversia en las redes sociales y la protagonista de La Usurpadora, Prisionera y Tierra de Pasiones, fue blanco de críticas. "Un filtro más y purifica el agua”, “Hermosa, bella, no uses tantos filtros”, “no necesitas tanto filtro, bella mujer”, “la foto más arreglada”, fueron algunas de las reacciones en la publicación.

Así luce Gaby Spanic actualmente al bajar 13 kilos. Foto Instagram Gaby Spanic

Tras dividir opiniones, la venezolana se defendió y aseguró que todo mundo usa filtros en sus imágenes. "Todas usamos filtros, todas, todas, este tenemos trucos de maquillaje, usan filtro, que se yo, aquí no hay filtros, mi piel simpre ha sido limpia", aseguró la modelo mientras mostraba su rostro a la cámara.

a modelo señaló que su piel esta bien debido a que se la cuida muy bien, pues diariamente se hace un tratamiento que la mantiene limpia y humectada. " Mi piel siempre ha sido ha sido limpia porque me la cuido, llegué a la hora que llegué me pasó mi tratamiento", dijo.

Como muchos otros famosos, la venezonalana también se contagió de Covid-19, pero que era una paciente asintomática, afortunadamente se percató de esto debido a que se realizó una prueba.

"Yo estoy saliendo del covid, es cierto, pero soy asintomática. De verdad no sentí gran cosa, solamente sudoración de noche, insomnio, pero nada más", compartió la actriz.