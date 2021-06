Imita Salma Hayek en fachas a Britney Spears bailando y cantando éxito

A propósito de los retos y desafíos que se vienen imponiendo a través de redes sociales como TikTok, la actriz Salma Hayek, imitó imitó cantando y bailando a la cantante Birtney Spears, un recordado éxito: "Hit Me Baby One More Time" (1998) causando revuelo y creando tendencia con un nuevo challenge llamado #HitmansChallenge, que está siendo ya, el favorito de muchos.

Dicho reto es conocido bajo ese nombre, con el pretexto de promocionar su nueva película "Hitman's Wife Bodyguard" (Guardaespaldas de la esposa de Hitman), misma que Salma Hayek protagoniza junto con el actor estadounidense Samuel L. Jacson y el guapo actor canadiense Ryan Reynolds, cuyo estreno está programado para el próximo 16 de junio de 2021.

Por supuesto, la actriz veracruzana, no sólo sorprendió con su creatividad de imponer un nuevo reto en la actualidad, sino por su habilidad para bailar y aprenderse una coreografía. Sólo que esta vez Salma Hayek prefirió hacerlo acompañada de su equipo y con con un cómodo outfit de pants, playera y tenis, por lo que no lució su espectacular figura.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la también productora de "Monarca" (2019-2020) -serie de Netflix-, compartió el vídeo que se haría tendencia, en el que aparece con su equipo de trabajo, a quienes etiquetó en dicha publicación.

"Show me your #hitmanschallenge baby! (Muéstrame tu mejor #hitmanschallenge baby!) I’ll be watching…..

#hitmanswife @hitmansbodyguard @lionsgate @britneyspears Thank you team @miguelmartinperezldn @sofiaschwarzkopftilbury @katewilliams0n @nicolasviolson @charlottedstvl @marcdeaustin", escribió la jarocha.

La cantante mexicana Sheyla, reaccionó a la publicación y expresó: "Esooooo Salma !!!!!", así mismo, la cantante Sabrina Carpenter, quien escribió: "Omg queen" (Por Dios, reina). Por su parte, la modelo Naomi Campbell, también reaccionó con corazones y llamaradas de fuego.

Por otro lado, la actriz de 54 años, también Gigi Thakral se sorprendió: "That leg flip was spectacular" (Ese salto de pierna fue espectacular). "Those head rolls are beyond amazing!!! woo hooo!!! Get it!!!!" (¡Esos giros de cabeza son más que increíbles! woo hooo!!! ¡¡¡¡Lo tienes!!!!).

"That swing with your leg at the end" (Ese swing con tu pierna al final), "I love Salma, from Coatzacoalcos to Hollywood, big change" (Amo a Salma, de Coatzacoalcos a Hollywood, gran cambio), "Que nadie diga que no hay flexibilidad! Jajajajjaja buensimoooooo", son algunos de los comentarios que ha generado la esposa del empresario francés ___

Al momento, un total de 916,246 personas han reaccionado con el obligado corazón rojo, entre las que destacan el de la actriz mexicana Angélica Vale. También se siguen leyendo 8,334 halagadores mensajes en su mayoría.