Hospitalizan a Leticia Calderón de emergencia y manda mensaje

El pasado viernes 15 de enero, Leticia Calderón fue hospitalizada de emergencia debido a que su estado de salud se agravó tras contraer Coronavirus. Recordemos que fue el pasado jueves, cuando a través de su cuenta de Twitter, la actriz de Televisa anunció que había contraido Covid pese a que ella y su familia habían tomado las medidas necesarias para evitar el contagio.

“Corazones. No inicié este año cómo me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados varios miembros de mi familia, incluyéndome fuimos alcanzados por esta enfermedad por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias”, dijo. Sin embargo, Leticia Calderón no dio más detalles de su estado de salud y fue hasta ayer (viernes 15 enero) que la periodista Addis Tuñon informó que la actriz de Imperio de Mentiras había sido hospitalizada.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Addis Tuñon indicó que Leticia Calderón había ido a parar al hospital tras agravarse su estado de salud, asegurando que la información era verídica debido a que fue la misma protagonista de la telenovela Esmeralda quien se lo había informado.

Lee también: Se enferma Leticia Calderón del virus y pide oren por ella

La comunicadora señaló que la actriz fue internada en un hospital el pasado 15 de enero y que los hijos de la estrella de Televisa estaban bajo el cuidado de sus hermanos. “¡Leticia Calderón hospitalizada! La actriz Leticia Calderón quien había anunciado que contrajo covid fue internada esta noche según me informó ella misma. Oraciones y buena vibra para ella. Sus hijos están al cuidado de sus hermanos”, escribió la perioddista.

Y en un reciente tuit, la actriz confirmó la noticia pero aseguró que se encuentra bien y está muy bien atendida. "Estoy internada pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a tod@s por su preocupación", escribió Leticia Calderón.

Lee también: Leticia Calderón confiesa qué hará después de Imperio de Mentiras

Como era de esperarse está noticia preocupó a los fans de la actriz, quienes solo le desearon salir de está enfermedad y pronta recuperación.

Estoy internada pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a tod@s por su preocupación — Leticia Calderon (@letyca79) January 16, 2021

"Cuídate mucho Lety, y verás como pronto, tu y los tuyos lograrán sobreponerse a este mal momento con éxito. Un besotote y bendiciones”, “ Cuídate mucho Lety, y verás como pronto, tu y los tuyos lograrán sobreponerse a este mal momento con éxito. Un besotote y bendiciones. “, “ Dios está contigo y todo va a estar bien. Es muy importante tener una mente positiva para salir de cualquier situación. En oración por tu pronta recuperación”, “ Que tengas una pronta recuperación. Envio a usted y a su família mis mejores deseos.”, son algunos de los mensajes alentadores.