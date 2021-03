Hipnotiza Demi Rose con seductora pose en lencería azul celeste; OMG!

La modelo Demi Rose está más candente que nunca este mes de marzo, y es por eso, que optó por regalar a sus fanáticos, una seductora postal, posando con una delicada lencería en tono azul celeste, con la que logró hipnotizar a más de uno...

Fue la mañana del jueves pasado, que la modelo británica se mostró como un ser celestial, al posar desde la intimidad de su cama y el hecho no pudo dejarlo pasar, pues Demi Rose compartió su postal a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Rose therapy... @gregorio", (Terapia de rosas) escribió la también DJ de 25 años, en su última postal, misma, que encendió los ánimos de sus más de 16 millones de seguidores en todo el mundo, y literalmente los puso de cabeza, pues es natural que no puedan superar la personalidad de Demi Rose.

La estrella de las redes sociales, es un título que se ha ganado, sin duda, gracias a la tenacidad de presumir sus exuberantes curvas a su corta edad en cada publicación que hace, por lo que es una garantía de que puede recibir cientos de miles de 'me gusta'.

Demi Rose se define a sí misma, como una persona que no necesita más personas exitosas, necesita desesperadamente más pacificadores, curanderos, restauradores, narradores de cuentos y amantes; es por ello, que resulta una inspiración a los ojos de sus millones de seguidores.

Un envidiable abdomen plano y delineada cintura, exuberantes glúteos redondos y su busto de talla 40, son sus más grandes encantos, con los que día a día, la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, conquista a sus millones de fanáticos alrededor de todo el mundo.

Pero es el puerto de Ibiza, España, donde Demi pasa largas temporadas, disfrutando del Mar Mediterráneo y encantando de todas las formas posibles a su basto número de seguidores. Esta vez, fue desde su cama, que, quien busca ser una estrella de Hollywood, inspiró a más de uno, a llenarse de energía con sólo verla.

La instantánea generó comentarios como: "Miss you Demi!" (¡Te extraño Demi!), por parte de quien etiquetó Demi, así como algunas caritas con ojos de corazón de sus colegas modelos. También le expresaron: "Gorgeus" (Maravillosa).

"Best photo!" (La mejor foto), "I'm attractive" (Soy Atractiva), o "I'm always lonely, will you accompany me" (Siempre estoy solo, ¿me acompañas?), fueron otros de los mensajes dirigidos a Demi.

La postal, ha logrado un total de 443,102 likes y por lo menos, 3,414 comentarios.