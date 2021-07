Hipnotiza Daniella Chávez contoneando sus curvas en bañador desde Miami, Florida

Hacía mucho tiempo que la modelo Daniella Chávez no publicaba un vídeo para enamorar a sus fanáticos luciendo su escultural figura; pero fue el pasado miércoles, que la chilena no sólo los cautivó, sino que los hipnotizó, contoneando sus curvas en bañador desde Miami, Florida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniella Chávez atrapó las miradas de más de 154 mil seguidores, luego de modelar para ell@s a través de un live (vídeo), mientras se encontraba tomando el sol en un camastro de piscina.

No sin antes lucir su figura con un bañador en tonos negro y café y posando de una y otra forma encima de la cama de alberca. Y cabe señalar que aunque esta vez, la chilena de 35 años no mostró transparencias, sí destacó sus encantos con un especial escote de su traje de baño.

En el clip que dura un poco más de cinco minutos, se puede ver a Daniella Chávez, posando y bailando en diferentes posturas, que llamaron la atención de los demás bañistas o turistas que se encontraban en el hotel en el que se encontraba la chilena.

A la par de que platicaba que tomaba el sol por un momento ya que el clima estaba delicioso y el sol muy rico. También contó que ella era la que formaba ciclones en todo Miami. Posterior a ello dijo que ayer mismo por la noche tendría un live para platicar con sus fans desde su Only Fans.

Por un momento dejó su teléfono en su "porta celular" preguntando a sus seguidores qué creían que tomó como tal para recargar su celular y dijo que quien divinara, podría ganarse como premio una suscripción de su página privada Only Fans.

Y luego de verse un poco apenada por los "mirones", detuvo el show que sin querer estaba dando al mismo tiempo que a sus fanáticos a través de Instagram; sin embargo no dejada de coquetear con la música de fondo que se escucha en dicha publicación.

Por ello, Daniella Chávez se ha ganado halagadores comentarios como "Guapérrima!!!", "Barbie", "So beautiful" (Muy hermosa), "Demasiado preciosa y bellísima", o el poético mensaje: "MUJER, AUNQUE TUS OJOS NO ME PUEDAN VER, AUNQUE YO NO PUEDA REFLEJARME Y PERDERME EN ELLOS, YO TE VOY A QUERER HASTA EL FINAL; YO TE VOY A AMAR HASTA LA ETERNIDAD....".

"I love you baby" (Te amo nena), "Bella", "Mamacita hermosa", son parte de los 1,171 comentarios que se pueden leer al momento, así como 154,505 reproducciones y un total de 34,700 corazones rojos.

