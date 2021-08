Hipnotiza Daniella Chávez con escultural figura en body traslúcido

Tras pronunciarse contra las normas de publicación de Instagram y tras hacer especial aviso, la modelo Daniella Chávez hipnotizó con escultural figura en body traslúcido a sus fanáticos a través de una de sus redes sociales. No por nada tiene una cuenta de respaldo, pues su queja contra la red es debido a que no se permite contenido tan sensual o tan subido de tono como la chilena suele hacerlo.

Pero fue precisamente a través de su cuenta oficial de Instagram, que la celebridad de 35 años con un cuerpo de súper diosa, se manifestó contra las reglas de la red de la camarita y una vez más posó igual o más sexy que nunca.

Esta vez, Daniella Chávez usó de pretexto la promoción de una joyería fina para lucir una vez sus atributos y no sólo eso, sino además demostrar que todo sus encantos los tiene en su lugar y que a sus tres décadas y media de vida, sigue siendo una de las modelos favoritas y el crecimiento de su audiencia virtual, va cada vez más en aumento.

La también ex conductora de Televisa Deportes, lució como sólo ella sabe hacerlo: ¡impecable!, empezando por el cabello lacio y rubio, un maquillaje un poco cargado pero especial para la ocasión, sobre todo en el área de los ojos, que los delineó perfectamente.

Y qué decir del body negro traslúcido con brillos, de manga larga y hombro caído, con el que por supuesto no utilizó ningún tipo de sostén ni nada por el estilo que cubriera sus encantos. Y tras mostrar sus piernas blancas y estilizadas -y un poco más-, también las resaltó al utilizar unas coquetas zapatillas escotadas en color negro que lució arriba de un sillón blanco de piel.

También se lució junto a un arreglo de rosas rojas que acomodadas uniformemente en un envoltorio blanco, también muestran el detalle de un par de mariposas plateadas de metal. Aunque por otro lado, Chávez no pudo esconder su molestia contra Instagram e hizo importante aviso o advertencia...

"Ok eliminé unas de las fotos, contenido que a mí me parece hermoso pero Insta censura cada día más, por eso esas fotos o videos se van para mí ( ya saben) más info en @daniella.chavezc ni la palabra se puede poner... en mis story dejaré unas tutorías para quienes creen que ya no llegan sus publicaciones a muchas personas es por que Insta te está censurando solo tienes que seguir unos pasos y ya. @primaflowersmiami".

Comentario que ella misma comentó desde su segunda cuenta o cuenta de respaldo de Instagram @daniella.chavezc: "L1NK AQUI! 0.F". Y ni aún manifestando su enojo, sus fanáticos no dejaron de verle el lado bueno a su publicación y la siguieron halagando con los clásicos piropos como Hermosa, Diosa, Preciosa, y los acostumbrados emojis de corazones rojos, caritas de ojos de corazón, llamaradas de fuego, entre otros.

Alrededor de 124 mil fanáticos han reaccionado a la descomunal belleza de Daniella Chávez y ha recibido 1,280 mensajes al momento.

