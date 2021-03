Hijo de Ricardo González 'Cepillín' confirma que su padre tiene cáncer

Tras darse a conocer la tarde del domingo 7 de marzo, que Ricardo González, mejor conocido como el Payaso Cepillín fue trasladado de urgencia a terapia intensiva de un hospital del Estado de México, ubicado en Ciudad Satélite, debido a una insuficiencia cardíaca y neumonía, fue su hijo Ricardo González Jr., quien reveló que su padre tiene cáncer.

Bastó sólo una caída de las escaleras el pasado mes de febrero, para que la salud de Ricardo González Cepillín empeorara en cuestión de días. La noche del domingo, fue su hijo Ricardo Jr., quien reveló a la prensa que las complicaciones de la salud de su padre han indo en en incremento.

Ante el cuestionamiento de la prensa, sobre si anteriormente se le habían hecho estudios a Cepillín el payasito de la televisión mexicana, González Jr., dijo que no se le habían hecho y que había sido sorpresivo para ellos:

"No, esto fue sorpresivo, la verdad es que él salió pero yo como hijo pues no quería decir nada". Y aunque la noticia ha sido reveladora y de preocupación para la familia, hay esperanzas de que Cepillín pueda superar la enfermedad.

Ante la pregunta sobre la fase en que se ha presentado el cáncer en Cepillín, Ricardo Jr., respndió: "Los médicos me dicen que está muy a tiempo, está empezando y puede ser tratado".

Por el momento, el hijo del payasito de la televisión, desconoce si será a través de una nueva operación que extirpen el cáncer o será a través de quimioterapias; sin embargo, tendría que salir de este cuadro clínico en el que se encuentra por ahora, ya que así no podrían empezar las quimioterapias.

Pues hay que recordar que el intérpete de "La feria de Cepillín", fue operado de emergencia tras caer de las escaleras de su casa y las heridas aún no han cerrado.

En cuanto a la reacción que tuvo al enterarse que tiene cáncer, su hijo contó a la prensa: "Ya saben cómo es mi papá, volteó a vernos y nos dijo: 'No, pues de algo me tengo que morir, tengo cáncer'...".

Como es natural, los ánimos, decayeron entre los integrantes de la familia: "Por eso yo 'me quebré' la otra vez, no les había dicho yo, pero lo mencioné que pues mi papá no se merecía esto. O sea, todo esto llevaba un por qué, mi papá siempre ha sido una persona buena y a veces uno como ser humano dice: 'Ay, se lo merecía', pero nadie se merece nada, nadie se merece una enfermedad así tan fuerte".

Al cuestionamiento sobre si el cáncer había sido detectado antes, Ricardo dijo: "En ningún momento, mi papá había estado de un lado, porque lo más impresionante es que le checaron [no tiene inflamación], los ganglios son los primeros que te avisan; cuando hay un problema te da calentura, el nunca ha tenido ni de garganta, ni de axilas ni el inguinal, no ha presentado fiebre".

Ricardo González Jr., apuesta por que si no hubiera sido por la caída que su padre Cepillín sufrió, no se hubieran dado cuenta que tiene cáncer; pues está de acuerdo con la prensa de que es un llamado de Dios para poder erradicar la enfermedad.

"Así es, y que los médicos nos hayan dicho que ha sido detectado a tiempo, pues también nos tranquiliza, pero ahorita pues estamos con el nervio a todo lo que da, que pasen esas 72 o 92 horas".

Por otro lado, dijo que ellos viven en Metepec, Estado de México, por lo que todo las atenciones médicas, serán realizadas dentro de la entidad.