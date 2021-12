Hija de ex Miss Universo Ximena Navarrete es protagonista en redes sociales

La pequeña Ximena, primogénita de la ex Miss Universo 2010 mexicana Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, llegó al mundo apenas hace unos días, y a pocos días de nacida, ya se ha convertido en la estrella de las redes sociales de sus padres, quienes no dejan de compartir con sus seguidores momentos entrañables.

Desde el nacimiento de la bebé -el pasado 8 de diciembre-, la pareja se ha encargado de compartir con imágenes y tiernos mensajes, la felicidad de su nueva etapa como familia que ya conforman junto a Ximena Valladares Navarrete.

De hecho, la tapatía y su esposo siguen celebrando la temporada decembrina y recientemente mostraron una publicación junto a su pequeña, donde los tres están en pijama, con la que sin duda, han inundado de amor a sus seguidores de Instagram.

"Merry Christmas! Deseándoles una muy feliz Navidad a todos… gracias a los que nos han escrito felicitaciones y mensajes llenos de amor para nuestra familia por la llegada de Ximena. Los queremos mucho! Fam. Valladares Navarrete"...

Y continúa leyéndose: #MerryChristmas @jcvalladares (un 25 de Diciembre MUY especial… en pijamas encantados con nuestra gordita)", escribió la famosa de 33 años al pie de la postal en su publicación de Instagram del pasado 25 de diciembre, fecha en la que pasaron su primera Navidad con la pequeña.

Mientras que Juan Carlos Valladares, quien usó la misma instantánea en su cuenta de Instagram, también agradeció a sus seguidores el cariño y buenos deseos en su reciente faceta como papá; así lo externó:

"Con estas fotos llenas de Alegría quiero aprovechar, a parte de desearles una muy feliz Navidad, para agradecerles de corazón por tantas muestras de cariño que nos han estando mandando durante estos últimos días con el nacimiento de nuestra bebé, de verdad que es increíble cómo cada uno de sus mensajes nos llenan de felicidad y buena vibra".

El esposo de la ex Miss Universo, también aprovechó para enviar felicitaciones a sus seguidores, quienes han estado pendiente en todo momento del nacimiento de Ximena:

"Gracias infinitas a todas y a todos por hacernos sentir tan queridos. Les deseamos lo mejor a ustedes y sus familias, que Dios los bendiga. Muchas Felicidades y GRACIAS. Los queremos mucho. Familia Valladares Navarrete @ximenanr".

Y tas convertirse por primera vez en padres, Navarrete y Valladares, ellos mismos se encargaron de dar la noticia en sus respectivas redes.

"¡Bienvenida, mi niña! Te amo con toda mi alma. Mi universo entero. Gracias a Dios. #XimenaValladaresNavarrete @jcvalladares. ¡3.970 kilos de puro amor!", escribió la también modelo junto a una fotografía donde aparece la pareja recibiendo a la nueva integrante de la familia.

Ximena y Juan Carlos se casaron en 2017; al año siguiente la pareja perdió a su primer hijo antes del cuarto mes de gestación.

