Hija de Raúl Araiza se declara pansexual y presume a su novia: “ya no tengo miedo de ser yo”

En el marco del día Internacional del Orgullo LGBT, Camila Araiza, una de las hijas de Raúl Araiza se declaró pansensual. Fue a través de sus redes sociales que la hija del conductor de Hoy de Televisa rompió el silencio y reveló sus preferencias sexuales, la joven dejó claro que se liberó porque ya no tiene miedo de ser ella.

Fue a través de un post en Instagram que la hija de Raúl Araiza compartió unas imágenes en las que se ve que asistió a la marcha del orgullo LGBT+ y en las que presentó a su novia. Camila Araiza externó que ahora se siente libre al declararse pansexual ( gusto por personas sin importar el sexo).

"Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Qué ya no tengo miedo de ser YO !!!! Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme!!! Pues soy más que un nombre, edad, género, más que un cuerpo!! Qué todo me lo debo a mi porqué ese es el amor propio y esa es mi misión más grande", indicó.

Lee también: Marjorie de Sousa borra sus 'errores' tras presumir silueta a contra luz

"Hay una sociedad muy extraña en este planeta pero cada vez nos volvemos más resilientes y conscientes, eso me da mucha esperanza para esas semillitas que reencarnaran por acá dejándoles un mundo más suave. Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe sólo es un cuerpo qué utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, qué el único origen de nuestro ser es el amor universal!!!! Almas somos y almas amamos!!! Qué hoy encontré a un alma igual que la mía y si, esto existe!!! Somos y venimos de lo mismo", agregó en la publciación la hija de Raúl Araiza.

Asimismo, Camila Araiza indicó que era la primera vez que asistía a este evento por lo que lo disfrutó al máximo pese a que casi se desmayaba de la emoción. “Me dio tanta emoción que casi me desmayo en la marcha y me tuvieron que dar coquita. ¡Muy abrumador! Pero fuera de eso fue mi primer pride y festejé a lo máximo”, indicó la joven.

Los fanánticos de la hija de Raúl Araiza no tardaron en reaccionar y no dudaron en aplaudir la velentía de la joven por gritas a los cuatro vientos que es pansexual.

Lee también: En bañador que se pierde, Chiquis Rivera menea lo que tiene: "entre más carne más sabroso el caldo"

"Siempre amando en libertad!!!! ", "Me encantan mucho, amo saberte amando completa, libre y despierta. En celebración ustedes llamitas de fuego", "Te vez libre y feliz, amor y luz cami linda", "Qué lindo felicidades Camila recuerda que lo más importante es el amor ", fueron algunos de los mensajes que la hija de Raúl Araiza recibió en su publicación.

Síguenos en