Hija de Niurka Marcos se graba bailando en bañador brasileño y levanta suspiros

Sin miedo a las críticas, una vez más la hija de Niurka Marcos, Romina Marcos, se mostró tal y cual es, mientras realiza un baile luciendo un bañador brasileño que apenas alcanza a cubrir lo necesario. Además de lucir su cuerpazo, la hija de La Mujer Escándalo dejó claro que se ama y se acepta su físico por lo que lanzó un mensaje a todos sus haters.

En una nueva publicación en Instagram la hija de Niurka Marcos se grabó bailando mientras luce su figura en un traje de baño de dos piezas, con el que más allá de recibir críticas supuestamente por no encajar en los estereotipos sociales, la famosa levantó más que suspiros, por su cuerpo de diosa.

En el video que dura unos segundos la joven influencer dejó claro que los comentarios negativos hacía su persona ya se le resbalan, pues se acepta como es .“Cada vez me importa menos lo que dicen y me importo más yo”, escribió Romina junto a la grabación que hasta el momento tiene más de 40 mil Me Gusta y más de 500 comentarios en donde sus fans la llenaron de halagos y destacaron su belleza.

Fue cuestión de segundos para que la publicación de Romina Marcos se llenara de comentarios. "Me encanta, ojalá pudiera tener la confianza y seguridad qué tienes . Un beso wapa y sigue así, nos animas", "Pero que dises si tu cuerpo es una delicia estas muy hermos", “Es cuestión de perspectivas, tu dices ‘aceptando mi cuerpo con imperfecciones’ y yo te veo perfecta”, “Me inspiras, pasa tips de autoestima”, “Yo te amo mami, eres un ejemplo”, “La importancia que nos damos a una misma debe ser esencial mi Romi”, “Pero si estás divinaaa, la gente habla porque quiere, cualquiera es valiente detrás de un teclado”, son algunos de los piropos que la hija de Niurka Marcos recibió en la publicación.

Pero como todo no es de color rosa, la también cantante recibió algunas críticas de sus haters, quienes aseguran que no tiene talento y muy alta la autoestima. "Cuerpo pa feo y lo peor del caso es que es el ultimo chance que tiene porque talento definitivamente no tiene!!!!! ni que lo intente mil veces", "Sí que tienes la autoestima alta".

Cabe mencionar que en algunas publicaciones anteriores, Romina Marcos, confesó que su sueño era ser actriz y que pese a que según ella no cumple con los estereotipos de las televisoras por no tener un cuerpo perfecto, ella está segura que algún día logrará ser una grana actriz.

“El arte es libre y real. Hace como un mes empecé a hacer castings de actuación de nuevo, lo dejé de hacer antes porque realmente me creí esa idea de que con mi cuerpo, mis tatuajes y mis piercings no podrían interpretar a ningún personaje… pero saben que? F**k you sistema opresor de las televisoras”, escribió la hija de Niurka Marcos en una publicación.

Pero no fue todo, ya que dijo que tenía todas las herramientas para ser una actriz . “Soy actriz y tengo todo lo necesario para serlo, se que allá afuera hay un personaje esperándome para darle voz, eso es lo más importante, contar historias que toquen corazones y cambien vidas”, agregó.

