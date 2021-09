Hija de Niurka Marcos aparece sin filtros y con sólo una prenda

Romina Marcos, hija de la vedette cubana Niurka Marcos, se volvió tendencia en las redes sociales tras compartir una fotografía en la que aparece con una sola prenda íntima y con la que lanza un mensaje de amor propio.

Fue por medio de su perfil de Instagram que la hija de Niurka Marcos sorprendió al compartir lo sexy y atrevida que puede llegar a ser. Sentada en el suelo y fijando su mirada hacía la cámara es que la joven posó para sus miles de admiradores con sólo una tanga por lo que sus seguidores no dudaron en admirar su belleza.

En la desciprción de la imagen, la hija de la vedette cubana retomó un fragmento de un poema de Rupi Kaur. “Dame líneas de expresión y arrugas... quiero manchas del solo como regalo de vacaciones en las playas en las que nos tumbamos... quiero irme de este lugar sabiendo que hice algo con mi cuerpo más allá de intentar que pareciera perfecto”.

Tanto la fotografía como el poema causaron un gran revuelo en las redes sociales, y Romina Marcos recibió un sinfín de piropos. " Eres arte, con todas esas "imperfecciones" que te hacen única, todos esos cambios que nos hacen crecer, Arte puro", "Diosa", " Más allá de lo que podemos ver, eres una diosa y mujer hermosa!", "Hermosa romy y tan bonita", "Estás que ardes super linda en todos los sentidos....", "Puro fuego", son algunos de los halagos que Romina recibió en la publicación.

Ante los cientos de piropos que la joven se llevó no podía faltar el comentario de su madre, quien le escribió: “No importa ,quienes te critiquen llamarán la atención de quienes te defenderán. Te amo todos los días así de imperfecta como eres, tal cual. Perfectamente imperfecta”, escribió la ex esposa de Juan Osorio.

Hasta el momento la publicación ya acumuló más de 60 mil Me Gusta y cientos de comentarios. Cabe señalar que en el pasado mes de julio, Romina Marcos sorprendió a sus fieles admiradores al raparse el cabello, por lo que hoy la joven de 24 años volvió a ser noticia tras mostrarse con solo una prenda con la que echó a volar la imaginación de sus fans.

Cabe señalar que no es la primera vez que la hija de Niurka Marcos se deja ver muy sexy, con pocas prendas, pues hace unas semanas compartió también en Instagram uan fotografía en topless en donde manifestó que se había retirado los implantes de seno.

"Hace un mes me quite los implantes. Hace un mes tome una de las mejores decisiones de mi vida, definitivamente no pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía), hoy se que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie, que mi cuerpo es mi hogar, es mi lugar de paz. La libertad física y emocional que tengo ahora no la cambio por nada", expresó la influencer que constantemente lanza mensajes de amor propio.

