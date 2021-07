Hija de Ninel Conde deslumbra en sujetador azul desde la playa

No hay duda de que la belleza de los padres de heredan a los hijos y esta premisa no es la excepicón entre la cantante Ninel Conde y su hija Sofía Telch Conde, quien no hace mucho, deslumbró luciendo un sujetador azul -parte de un bikini- desde la playa.

La chica de 24 años, hija del también actor mexicano Ari Telch, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una postal en la que aparece luciendo el sujetador azul, hace juego con el fondo del mar y el cielo que aparecen en la postal.

Misma que fue tomada en febrero de este 2021, cuando pasaba unas felices vacaciones en el Live Aqua Beach Resort Cancún, según la ubicación de su post del día 22 del segundo mes del año, cuando daba la bienvenida a los nuevos seguidores, cuya descripción se lee:

"¡Feliz lunes! Bienvenidos a los que son nuevos. ¿Cuál es su propósito de la semana? Happy Monday! Welcome to those who are new. What’s your purpose for the week?".