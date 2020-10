Hija de Angélica Rivera cuenta que vio fantasmas en Los Pinos

La querida y talentosa actriz Angélica Rivera se convirtió en la Primera Dama de México al convertirse en la segunda esposa de Enrique Peña Nieto. El mandatario mexicano gobernó el país del 2012 al 2018 por lo que sus hijos- Paulina Peña Pretelini, Diego Peña Díaz, Nicole Peña Pretelini y Alejandro Peña Pretelini-, tuvieron la oportunidad de convivir con las hijas de la primera actriz Angélica Rivera.

Tanto los hijos de Peña Nieto como de Rivera disfrutaron de la residencia oficial de Los Pinos durante el mandato de Peña Nieto, momento en el que una de las hijas de la actriz vivió una experiencia paranormal dentro de la que fue su vivienda por seis años. Fue a través de Instagram stories que Fernanda Castro recordó una de las tantas anécdotas que tuvo cuando vivió en la residencia, sin embargo, tuvo una que jamás olvidará; escucho el llanto de una niña en una de las habitaciones.

La hija del productor de Televisa, José Alberto “El Güero” no sorprendió al hablar de las personalidades que conoció durante su permanencia en Los Pinos sino que aprovechó el cuestionamiento de una de sus seguidores : “Cuéntanos de alguna experiencia paranormal en Los Pinos”. por lo que Castro no dudó en contar el día en que se "pararon los pelos".

“En Los Pinos, el cuarto de mi hermana Regina estaba a lado del mío. Una vez escuché que una niña estaba llorando y pensé que se había peleado con mi mamá y cuando entré no había nadie en el cuarto. Entonces pensé que estaba llorando en el baño y cuando entré al baño la puerta se cerró, pero después se abrió y no había nadie en el baño”, contó Castro.

Fernanda no dudó en recalcar, que en esa ocasión, sintió mucho miedo al ver que no había nadie dentro de la habitación: “El punto es que no había nadie y los llantos se escuchaban horrible. Cuando entré al baño ya no se escuchaban los llantos”. Ante la pregunta de otro seguidor “¿Qué fue lo mejor de vivir en Los Pinos?”, la hija de Angélica Rivera respondió :“Los jardines. Te escapabas por ahí y no había nadie. Excepto mil cámaras”, respondió Fernanda.

Fernanda no es la única hija de José Alberto Castro queha contado algunas de las experiencias que vivió en Los Pinos, pues su hermana mayor, Sofía, también abrió su corazón y contó lo difícil que es ser parte de la familia presidencial y del momento en el que decidió lanzarse como actriz.

Las hermanas Castro vivieron durante seis años en Los Pinos. Foto Instagram Sofía Castro

“Quería empezar, no quería esperar a que empezara la prepa y justo cuando comencé, empezó la nueva etapa y la nueva vida de mi mamá. Y ahí empezaron otra vez los comentarios contra mí, contra mi físico, me dijeron cosas muy feas, me insultaban. Costaron muchos años de terapia y de cariño de mi familia”, comentó.

La Gaviota luce tan joven como una de sus hijas

El famoso maquillista Víctor Guadarrama, compartió una foto en su cuenta de Instagram posando junto a La Gaviota, fotografía que no tardo ni unos minutos al ser publicada para causar un escándalo con su apariencia y los usuarios en las redes se mostraron sorprendidos.

Provocó un revuelo, pues pese a sus 51 años de edad, luce bastante joven, sus seguidores en los comentarios se expresan que se ve radiante, mientras otros asegurán que se realizó unos arreglitos en las últimas fechas.

Algunos de los comentarios fueron; “¿Pero quién es su cirujano? ¡Qué lo recomiende!”, “Qué regresé rápido a las novelas”, “No la reconocí, pero el maquillaje es bello. Excelente trabajo”, “Wow, ¿es Angélica Rivera? Se ve hermosa”.

Lee también: Sofía Castro podría ser la nueva 'Aventurera' tomando el lugar de Edith González