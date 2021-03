Arturo Carmona fue el último en enterarse del abuso que sufrió su hija Melenie Carmona hace cinco años, quien hizo pública la situación justo en el marco del 8M y reveló que su padre apenas supo ayer de lo que le ocurrió.

En sus historias de Instagram, la joven modelo explicó cómo ocurrieron los hechos cuando era aún menor de edad y señaló que fue muy difícil para ella dar a conocerlo pues primero tuvo que contárselo a su padre, actor y conductor de televisión, quien no sabía nada de lo sucedido.

En un par de videos para esta red social, Melenie Carmona señaló que sabía lo que vendría al hacer público todo y refirió que aunque su madre Alicia Villarreal y su esposo Cruz Martínez estaban al tanto, su padre Arturo Carmona no.

Lee también: Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, revela que sufrió abuso de un familiar

“Me veo súper mal pero no importa, nada más quiero que sepan que ya lo publiqué y sé que va a arder Troya, pero no me importa. No les voy a decir que fue fácil porque fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, él no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle”, comentó la joven.

Entérate de nuestras mejores noticias al hacer click en la estrella de Google News

Asimismo, Melenie Carmona indicó que la decisión de revelar su historia justamente en el Día Internacional de la Mujer fue para animar a otras mujeres a no callarse y a denunciar los abusos que han sufrido, a no tener miedo de que no les crean.

Hija de Alicia Villarreal revela que Arturo Carmona no sabía de su abuso. Foto Instagram Melenie Carmona

“Nada más quiero que sepan que pueden contar conmigo en cualquier momento, aunque no nos conozcamos, yo las escucho y yo les creo. Lo quiero publicar ahora, me costó mucho porque quiero que más mujeres y niñas cuenten sus historias y no tengan miedo de que nadie les va a creer”, agregó la hija de Alicia Villarreal.

La modelo grabó los clips poco después de denunciar el abuso que sufrió a manos de un familiar en su cuenta oficial de Instagram. A modo de fotografía con texto, Melenie Villarreal expuso la desagradable situación que vivió una noche que sus padres no estaban en casa.

Lee también: Hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal cautiva con su belleza

Tomarán acciones legales

La respuesta de Arturo Carmona no se hizo esperar en redes y, todavía en shock, le comentó que lo que le ocurrió no se iba a quedar así, dejando ver que emprendería acciones en contra del agresor de su hija.

“Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto. Me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho. Hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí, y que esto no se queda así”, posteó el actor en respuesta a la publicación de Melenie Carmona.

En su cuenta de Instagram, el exfutbolista publicó un comunicado esta mañana en el que informó que ya están tomando las medidas con las autoridades pertinentes para buscar castigo al culpable y agradeció el apoyo y los mensajes de aliento que recibió su hija, y su familia, después de revelar el abuso.

“El dolor que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija ayer, en consecuencia hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes. Mi hija tiene todo nuestro apoyo y respaldo, el dolor es mucho y no voy a dejar pasar esta situación”, sostuvo Arturo Carmona en el comunicado.