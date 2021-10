Helados Carlos Villagran 'Quico' y Rodrigo Vidal ante curvas de Aracely Arámbula

Con su regreso a los escenarios en vivo mediante el teatro, la actriz Aracely Arámbula ha manifestado su gusto y emoción en redes sociales y fue luego de su última función, que dejó helados a un par de famosos como lo son Carlos Villagrán 'Quico' y Rodrigo Vidal, al mostrar sus curvas con entallado vestido.

'La Chule' aprovechó el momento e hizo un live desde su cuenta de Instagram, mientras se encontraba en su camerino junto con ambos actores y otros amigos, así como el actor Mauricio Ochmann, con quien protagoniza la puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?".

Una tremenda fiesta fue la que armó al verse rodeada de sus amigos, a quienes reveló, conoce desde hace varios años; incluso, fue Rodrigo Vidal quien recordó sus inicios en el teatro, contando la anécdota de que Aracely Arámbula lo dejaba solo en el escenario teniendo que cantar su parte de una canción.

A lo que la también protagonista de telenovelas, dijo que el miedo y el pánico escénico la invadía y que por eso no se atrevía a salir a escena, dejándole toda la responsabilidad al también actor de melodramas, por allá en la década de los 90's.

Carlos Villagrán 'Quico' y Rodrigo Vidal se unieron literalmente a la fiesta que Aracely Arámbula armó tras bambalinas en su camerino luego de su función en Las Vegas; y tras su clip de casi cinco minutos de duración, se lee en la descripción:

"Función de Teatro en Las Vegas. #PorquelishombresAmanalasCabronas; hermosa sorpresa coincidir con mi adorado @carlos_kiko1 y Becky hermosa gran amigo de años mi @soyrodrigovidal y Karlita y otro amigo de tantos años @royramosshow, que lindo que vinieron muy #Feliz de verlos!!!".

Y mientras tanto, la ex de Luis Miguel aprovechó para lucir su figura y sus curvas al mostrarse con un entallado vestido color verde menta. Entre tanto, el emblemático personaje de "El Chavo del 8" y agradeció la invitación a la obra de teatro, mientras que Rodrigo dijo que no se la podían perder.

Algunos fans de Aracely Arámbula agradecieron que haya publicado el live, pues alguno no pudieron verlo en vivo: "Gracias por publicarlo, no puede verlo me dormí", "LA MÁS HERMOSA", "Te amo tanto", "Ay, te amo muchísimo, quiero esa cintura por Dios!", se lee también entre los más de 270 comentarios de la publicación.

"Tan linda y cariñosa como siempre mi Ara bella... besazos desde España un buen", forma parte de los comentarios. La publicación ha alcanzado las 42,242 reproducciones y se ven 4,724 corazones rojos.

