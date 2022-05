Hace 'click' Marjorie de Sousa tras posar tirada en la arena con bikini

Luego de algunos proyectos en Estados Unidos tras firmar con Telemundo, la actriz Marjorie de Sousa se tomó un descanso entre sus actividades y logró hacer 'click' tras posar tirada en la arena, luciendo un diminuto bikini color azul.

Marjorie de Sousa utilizó su cuenta de Instagram para compartir cómo fue que se la pasó en sábado, día en que decidió tomar un descanso en alguna playa de Miami, Florida, lugar donde realiza sus nuevos proyectos en el país vecino de Estados Unidos.

Hacía mucho tiempo que no se le veía a Marjorie de Sousa disfrutando un día de playa en modo relax, debido a los múltiples compromisos de trabajo y otros proyectos que han formado parte de su vida en los últimos meses, pero lo que sí es un hecho, es que la actriz ha asegurado que le encanta visitarla.

Lee también: 'Vientre de Alquiler', el episodio de Marjorie de Sousa y Carlos Ponce en Amores que Engañan

Pese a que trae lentes de sol y no se le pueden ver los ojos en el vídeo compartido, Marjorie de Sousa coqueteó a sus seguidores, aproximadamente 8.4 millones, luego de grabarse acostada sobre la arena con gafas oscuras y taparse y destaparse la cara con un sombrero tipo vaquero muy nice.

"Amo la playa @adg_miami me encantan, #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte", escribió a la par la villana de telenovelas como "La Desalmada", cuya producción, ya revelado que tendrá segunda temporada para la programación de Televisa Univisión en 2022-2023.

Lee también: Marjorie de Sousa revela que perder a Julián Gil la llevó a una tremenda depresión

Uno de los actores que ha reaccionado ya a la belleza de la actriz, ha sido Sergio Basáñez, con quien de Sousa hizo pareja en dicho melodrama, que escribió: "Esposa, que guapa como siempre", pese a que Marjorie tiene pareja y se trata del empresario mexicano restaurantero Vicente Uribe.

Sus sousáticos, también participaron en los comentarios: "Guapísima @marjodsousa". Y en otro mensaje se lee: "Mí bella Marjo, cada día más, eres increíblemente tan perfecta, especial, hermosa, maravillosa, talentosa, grandiosa, cariñosa, encantadora. Y mis sentimientos por ti cada vez más crecen más. Te quiero, te admiro, te adoro muchísimo. @marjodsousa".

Y la cuenta de Ángel de la Guardia Miami, no reparó en elogiar su bikini: "Que bella con tu traje de baño de @adg_miami", siendo ésta misma, su página en redes sociales, de cuya creación nació dicho bikini. "Divina", "Woow" fueron otros de los asombros manifestados por los fans de la venezolana, y alguien más la recordó con uno de sus recordados melodramas: "Gataaa", refiriéndose por supuesto a "Gata Salvaje" (2002-2003).

Un total de 79,410 y su hija en ficción y paisana, Kimberly Dos Ramos, han reaccionado al post de la villana de telenovelas. También se pueden leer alrededor de 550 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!