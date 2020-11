Habla Alicia Machado de su intimidad con Luis Miguel

Alicia Machado de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán luego de revelar algunas íntimidades de su romance con Luis Miguel. Fue durante una invitación al programa de Estrella TV, Tu-Night, conducido por Omar Chaparro, que la modelo y ex Miss Universo fue cuestionada sobre el amorío que tuvo con El Sol de México.

Despupes de varios tequilas, Machado fue cuestionada por Omar, sobre “¿Qué tal es Luis Miguel en la cama?”, a lo que la exreina de belleza lamentó no poder complacer a las fans del cantante, ya que solo se limitó a decir: "No puedo contestarlo. nunca tuve sexo con él, jamás, jamás. Para la desilusión de muchas de ustedes chicas, qué pena", dijo.

Sin embargo, Machado se justificó y reveló que tal vez los encuentros que tuvo con Luis Miguel no fueron tan íntimos porque ella sólo tenía 18 años cuando tuvo ese romance. "En esa época yo tenía 18 años y sí claro (se dieron varios besos), tuvimos nuestros encuentros cercanos del tercer tipo. (La forma de besar) Bellísimo, un caballero, muy ricos", dijo.

Lee también: Alicia Machado revela que tuvo un romance con Ricardo Arjona

Pese a que ya han pasado más de 20 años desde que Machado se relacionó con Luis Miguel, la también actriz dijo estar arrepentida de que no haya pasado nada entre ellos dos. “Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrepentida de lo que no pasó”, dijo. Durante la charla, Alicia aseguró que aunque no hubo nada sexual entre ellos, siempre recordará los ricos besos del cantante. " Luis Miguel da muy buenos besos y que aparte es todo un caballero: Besa “bellísimo, muy ricos”, agregó Alicia.

En el programa, la modelo también dejó con el "ojo cuadrado" a sus compañeros, Lupillo Rivera y Scarlet Ortiz, y al conductor, Omar Chaparro y al público televidente luego de confesar que tuvo también un romance con el cantante guatemalteco, Ricardo Arjona.

¿qué hombre casado y famoso te ha intentado llevar a la cama?, a lo que ella respondió, Ricardo Arjona. Machado no dudó en responder y aceptó que tuvo una relación con Arjona cuando aún él estaba casado con la puertorriqueña Leslie Torres.

Tal confesión paralizó el foro del programa y ha puesto a la actriz en el ojo del huracán. Con unos tragos ya encima, la modelo dijo "Si me preguntan, yo les digo".La versión de Alicia fue confirmada por la conductora del programa, Chsime No Like, Elisa Beristain, quien aseguró que su amiga Alicia si tuvo sus queveres con el guatemalteco cuando él aún estaba casado.

“Efectivamente fueron nueve años, en ese momento estaba casado y estaba en proceso de divorcio, según lo que Ricardo Arjona le decía a Alicia. Entonces ella en esa relación estaba enamoradísima. Este señor todo el tiempo se la pasó diciéndole que se iba a divorciar, no específicamente por ella sino porque ya venían arrastrando sus problemas”, dijo la conductora.

Sin embargo, y de acuerdo a las declaraciones de Elisa, la relación entre el intérprete de Historia de Taxi y la modelo habría terminado tras la grabación de un videoclip del cantante, pues, él conoció a otra modelo y se olvidó de Alicia.

“Durante ese tiempo se empieza a relacionar con una de las modelos del video y luego anduvo con otra mujer que hizo otro video que es la actual esposa”, agregó.

