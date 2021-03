Grettell Valdez y el día que hipnotizó al posar con provocativa lencería blanca

En una fotografía en blanco y negro, fue como la actriz Grettell Valdez hiptonizó al posar con provocativa lencería blanca. Y aunque la sesión de fotos no es reciente, indudablemente la actriz de Televisa sigue robando reflectores, pues sigue conservando su espectacular figura e inigualable belleza a sus 44 años.

"Grettelziña. ...la caricia de los años @grettellv", fue lo que escribió el famoso fotógrafo de las estrellas, Uriel Santana para acompañar la imagen en la que Grettell Valdez derrocha sensualidad al posar sobre una cama y en atrevida lencería blanca. Según la publicación en Instagram del fotógrafo, la imagen corresponde al 2018.

Las sexys fotogrías lograron alcanzar más de 4 mil Me gusta y diversos comentarios en los que los seguidores de Uriel Santana no sólo resaltaron la belleza de la actriz mexicana, si no también su excelente trabajo.

“Guapa como siempre señora sexy”, “Lindísima”, “ Waooo....muy hermosa y tú realzas más su delicada hermodura con tu gran arte!”, “ Que bonitas fotos haces !”, “La más hermosa”, son algunos de los comentarios en la publicación. Y para demostrar que sigue estando igual de hermosa que hace unos años, recientemente la ex esposa de Patricio Borghetti compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que posa en un bikini morado por lo que se robó todas las miradas de sus seguidores.

"Quiero ir a la playa, quién me invita", escribió la famosa para acompañar la imagen en la que aparece sentada en un bikini morado. Como era de esperarse la actriz de novelas como; Lo imperdonable, Lo que la vida me robó, Cuando me enamoro, Camaleones, Lola, érase una vez, Heridas de amor y Rebelde, recibió un sin fin de propuestas, por lo que aparece que le tomó la palabra a uno de sus seguidores, pues hace unas horas compartió que se encontraba en Tulum.

Hace unos días, Grettell Valdez, generó gran controversia al revelar durante una charla con Yordi Rosado algunos detalles de su vida privada, tales como su separación con el padre de su hijo, Patricio Borghetti, y el rechazo de su padre biológico. Como primer punto, la actriz de Televisa reveló que su papá biológico nunca la reconoció, esto debido a que sus abuelos paternos lo impidieron.

"La historia que yo sé es que estaban muy inmaduros en esa época, yo creo también, y sus papás de él le dijeron: 'No, no, te están enjaretando a un niño', entonces nunca me reconoció. Yo no tengo el apellido de él", dijo la ex esposa del conductor de Venga la Alegría.

Por otro lado, Grettell Valdez tocó el tema de su separación, en donde aseguró que ella hizo hasta la imposible para evitar que su matrimonio llegara a su fin, sin embargo, no lo logró. " Yo en esa relación hice todo por rescatar esa relación, me humillé , todo, osea, y no me arrepiento", dijo la actriz de Televisa.