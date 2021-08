¿Gorda? Daniella Chávez inicia semana con todo, empieza dieta

Luego de sus viajes por algunos lugares de Estados Unidos -país donde vive- la modelo Daniella Chávez inició la semana este lunes ¡con todo!, pues sin tener un gramo de grasa, dijo que empezaría la dieta de nuevo; lo que podría ofender a quienes sí tienen unos kilitos de más, pues la chilena verdaderamente ¡está como quiere!

A tempranas horas de este lunes 9 de agosto, Daniella Chávez compartió una serie de postales en la que aparece posando con uno de sus bañadores más sensuales, junto a un oso grande de peluche color rojo cereza, y anunciando -como pocas veces lo hace de manera pública-, su nueva dieta con un servicio puesto sobre la mesa y una copa que parece ser de agua natural en la mano.

"Lunes de hoy comienza la dieta!", escribió la modelo de 35 años, quien recibió el apoyo de sus fanáticos por su pasión de cuidar su figura a través de sana alimentación y horas en el gym, desde donde varias veces ha compartido sus momentos, puliendo sus curvas.

Lee también: Marjorie de Sousa levanta vestido y enseña pierna mientras sigue brillando

Por otro lado, Daniella Chávez contó a través de sus historias de Instagram, que últimamente estaba relajando un poco las medidas que toma para no engordar; pues dijo, se portó mal por salirse de la dieta y grabándose frente al espejo y luciendo su pulida figura con un outfit deportivo, expresó:

"Esa satisfacción de cuando ya cumpliste... Comenzaré a retomar mis ejercicios y mi alimentación saludable, aunque ya, mi vida es bastante saludable pero me he dado más premios de lo acostumbrado".

Lee también: Daniella Chávez aparece con cabellera negra, confunde a sus fans

También dejó ver lo estricta que es con ella misma, pues no por nada tiene ese cuerpazo de diosa y luce perfecta en las postales que comparte en sus redes sociales:

"Yo no acostumbro a darme premios en la alimentación o salirme de la dieta; lo hago dos veces a la semana, pero últimamente me salgo todos los días en alguna cosita chiquita. Entonces ahora, no más, así que desde hoy comienzo nuevamente hasta que vengan las fiestas patrias, por supuesto me vuelvo a salir de la dieta".

¿Gorda? Daniella Chávez inicia semana con todo, empieza dieta. Foto: Historias Instagram Daniella Chávez

Motivo por el que la chilena aseguró que esta nueva semana que empieza no hará ningún desarreglo en su alimentación y diariamente continuará con sus acostumbradas rutinas de ejercicio.

"Así que nada, voy a intentar portarme bien, sólo me voy a salir dos veces a la semana, pero esta semana no creo porque me porté bastante mal y me merezco este castigo." Por último, la chilena dijo: "¿Quieren que les comparta, chicas, chicos? Escríbanme por DM para saber".

Síguenos en