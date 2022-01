Gomita responde directa y contundente a los que la critican por usar filtro

Tras presumir su impresionante cambio físico y bajar varios kilos, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha sido blanco de críticas por parte de quienes consideran que abusa de los filtros cada vez que comparte una imagen en redes sociales, por lo que esta vez no se quedó callada y respondió directa y contundente.

La conductora de TV aprovechó uno de los tantos audios que existen en la red para contestar a los que la critican por usar filtro y dejó a más de uno con la boca cerrada ante la contundente respuesta de la payasita más sexy de México.

Muy a su estilo y luciendo un elegante vestido negro, Gomita fue directa y contundente ante quienes la critican por usar filtro y con una sola frase acabó con ellos, pues señaló que puede que ella aproveche estas herramientas pero “a ti te usó tu ex”.

Con un divertido video que Aracely Ordaz colgó en su perfil de Instagram, que hizo recordar a las respuestas estilo Adamari López, Gomita dejó callados a todos y básicamente les señaló que no tienen por qué criticarla si todos tienen cola que les pisen.

En las imágenes, la presentadora de televisión aparece luciendo un vestido largo y negro, de escote a los hombros y abertura en “v”, que remarcaba su cintura con una tira de tela y se abría en una larga falda, dejando ver su delineada silueta.

Aracely Ordaz luce el cabello recogido en un chongo elegante y utiliza unos aretes plateados y largos, mientras que su maquillaje es algo llamativo y se enfoca en los ojos. La conductora de TV se refiere a las críticas de quienes dicen que utiliza demasiado filtro en sus imágenes y les responde contundentemente.

“Cuando me dicen: ‘ay, tú usas puro filtro’… A ti te usó tu ex, a ti te usó tu ex… ¿Y qué es peor, usar o que te usen?”, es lo que se escucha decir a Gomita en un audio sobrepuesto, provocando las risas entre sus seguidores de Instagram, que hasta el momento alcanzan la cifra de 3.2 millones.

“¡Qué bien! Mucha razón, es gente envidiosa, tu luz las opaca, hermosa, saludos”, “¡Qué lindo vestido! Lo luces increíble”, “Se ve espectacular tu vestido”, “¿De dónde es tu vestido?”, “Te pareces mucho a tu mamá, par de lindas”, “¡Arriba los filtros!”, “Para qué digo que no si sí, chales Gomita, para qué me lo recuerdas”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no a todos les cayó bien el video de Gomita y le dieron con todo, comparándola con Lyn May: “Te ves muy grande”, “Tus bizcos me encantan”, “¡Pirata de Culiacán, estás vivo!”, “Cero carisma”, “Con Toño, mi Lyn May”, “Lyn May versión Monterrey”, “Ahora sí pareces señora”, “Te ves muy aseñorada”.

