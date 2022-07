Gomita no le pide nada a Irina Baeva, presume cuerpazo en bañador y dice que está ultra rica

Desde hace unas semanas, la infuencer mexicana, Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita no ha dejado de sorprender a sus millones de seguidores de las redes sociales con su nueva y espectacular figura, por lo que la ex payasita dejó claro que no le pide nada a Irina Baeva al lucir cuerpazo en bañador fluorescente.

Por medio de su cuenta en Instagram, Gomita causó furor entre sus millones de seguidores de TikTok, pues compartió unos videos en los que luce un atrevido bañador de dos piezas y en color verde fluorescente con el que apenas alcanzó a cubrir lo indispensable y mientras baila el tema Piensa en mí del grupo Mojado.

Desde el filo de la piscina la creadora de contenido da unas vueltas para que sus fanáticos puedan apreciar lo bien que luce tras realizarse algunos procedimientos estéticos. Cabe señalar que con este mismo bañador la famosa también posó para la cámara y compartió las imágenes en Instagram en donde aseguró que está ultra rica.

Lee también: Yalitza Aparicio resalta su belleza en sensual sesión de fotos: ‘Se ve hermosa’

"Ultra rica", escribió la influencer junto a unas imágenes en las que sale de frente y de espaldas hacía la cámara, lució su espectacular anatomía. Como era de esperarse, las publicaciones de Gomita causaron furor entre sus millones de fans y la ex conductora de Sabadazo recibió cientos de comentarios en donde los usuarios destacaron lo bien que luce actualmente.

" Estas divina mi amor ", "La que puede puede la que no critica", "Ahora sí te ves muy pero muy bien .... ya no te hagas nada por favor así quédate, te ves muy bonita", "Te ves hermosa que lindo cuerpooooo", "Ese traje te queda precioso", fueron algunos de los halagos que la modelo recibió en TikTok e Instagram.

Cabe mencionar que Gomita es una de las pocas artistas que reconoce que se ha hecho varios arreglitos en su cuerpo, pues, con el paso de los años ha cambiado bastante. Recientemente la famosa se vio envuelta en una polémica tras su salida en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", el cual abandonó, por lo que fue tachada de poco profesional.

Lee también: Tras estar lejos de México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven con exitosa novela

Síguenos en