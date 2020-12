Geraldine Bazán opaca a Irina Baeva con espectaculares fotos

Pese a que Geraldine Bazán y Gabriel Soto se separaron hace tres años después de que se señalara a Irina Baeva como la tercera en discordia, constantemente el trío es relacionado. Las supuestas indirectas entre Geraldine Bazán e Irina Baeva se han hecho presentes este 2020 e incluso se ha llegado el punto de comparación entre ambas.

Y aunque, tanto Geraldine Bazán e Irina Baeva han dado carpetazo a ese tema, los usuarios de las redes sociales no olvidan y constantemente involucran sus nombres en diversos temas relaciones con Gabriel Soto tal como el que escándalo que recientemente enfrenta al histrión.

Gabriel Soto se encuentra en el ojo del huracán tras la filtración de un video íntimo, tanto la actriz rusa como el mexicano prefirieron celebrar más en privado la Navidad y no compartir mucho de como se la habían pasado en esta fecha. La única que publicó una footgrafía en su cuenta para desear Feliz Navidad a sus seguidores fue la protagonista de Vino el amor.

Y aunque muchos esperaban ver a la guapa actriz luciendo un espectacular outfit como diversas personalidades del medio del espectáculo, la novia de Gabriel Soto se dejó ver con un camison blanco, tipo suéter, diferente a como sus fans están acostumbrados a verla.

Sin embargo, la que si acaparó reflectores fue Geraldine Bazán, y aunque posó con un pantalón y un elegante suéter blanco, la actriz acaparó miradas, y es que recientemente también compartió espectaculares imágenes y videos de sus vacaciones en Aspen, Colorado, Estados Unidos en donde muestra lo bien que se la está pasando.



Bazán puso tierra de por medio al escándalo que enfrenta su ex, tras la filtración del video, pues hasta el momento la actriz no ha dado ninguna declaración. Recordemos que Gabriel Soto aseguró que este video fue hace años, razón por la que también da pie a que el video era para Geraldine Bazán o ¿será que no?.

Geraldine Bazán celebra Navidad alejada del escándalo que persigue a Gabriel Soto. Foto Instagram Geraldine Bazán

Gabriel Soto y Geraldine Bazán estuvieron juntos durante 10 años, hasta que la actriz descubrió la infidelidad de su pareja con Irina Baeva. Y aunque mucho lo han negado, el romance de Soto con Baeva sigue generando polémica y cada vez que se presenta la oportunidad los usuarios de las redes sociales le recuerdan a Irina Baeva que fue la tercera en discordia.

Y aunque Irina ha demostrado el gran amor que siente por Gabriel, constantemente la tunden en las redes sociales, tal como ocurrió recientemente luego de defender a su pareja por el video.

"Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente...", dijo Baeva frente a las cámaras de Suelta la Sopa.

Y muchos se preguntan ¿si el video no era para Irina Baeva y no es reciente, entonces para quién era?