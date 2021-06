Galilea Montijo: morenaza de fuego con micro bikini; mejor que Beyonce, dicen

Luego de vivir intensas emociones en "Hoy" -el matutino del que forma parte-, la conductora Galilea Montijo, se tomó unas merecidas vacaciones en la península de Baja California, México para disfrutar del sol, arena, mar y de los atardeceres más espectaculares que ofrece el lugar y posar como la morenaza de fuego que es con micro bikini, y ante la que Beyonce se queda corta, dicen...

No obstante, a "Gali", como es llamada de cariño por sus fanáticos y algunos compañeros del medio, posó con el sol del atardecer de frente, lo que permitió que se le viera más bronceada de lo normal a sus 48 años recién cumplidos el pasado 5 de junio. Sin embargo la también actriz de telenovelas, hizo una aclaración previa, que le llevó a algunas críticas de los usuarios de las redes sociales.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que Galilea Montijo compartió la postal, que es la que más comentarios le ha generado entre sus útlimas publicaciones; pues además de lucir cuerpazo en bikini y de comparla con la cantante de talla internacional Beyonce, muchos la criticaron por sus pies.

Lee también: En leggins y blusa cortita, Marjorie de Sousa quiere ser un poquito tuya

"#mejoryanoregreso #déjenla #mexicodemisamores Pa’ los que peguntan por los pies???? Por obvias razones, lo que ven son CORALES, los pies se entierran!!! #cementeriodecorales", escribió la querida conductora del matino de Televisa más visto de México.

Y mientras sus compañeras de foro Marisol González y Tania Rincón sólo prendieron fuego a la publicación de Montijo, hubo quienes no pudieron omitir sus comentarios, como Elizabeth Álvarez y Yanet García, quienes respectivamente escribieron: "Cuerpazo que bárbara" o "Cuerpazo... Disfruta!!!!"

Otros famosos como Arlette Pacheco, Shanik Berman y Gil Barrera, Sofía Villalobos o Alfonso Waithsman, también hicieron reverencia a la esposa de Fernando Reina por poseer su encantadora belleza y mostrarse en micro bikini.

Lee también: Mientras Anette Michel ocupa su lugar, Galilea Montijo presume curvas en bikini

Y aunque recibió un halagador comentario que tiene 64 'me gusta' y que seguramente subió la autoestima de Galilea Montijo, como: "NO M**ES EL CUERPAZOOOOOOOOOO!!!", la presentadora de televisión no se escapó de recibir algunas críticas.

"Jajaja me da risa que dio la explicación y toda la gente sigue preguntando por los pies jajaja", "El Photoshop de los pies".

No obstante, muchos pasaron por alto el incidente de la postal tomada en Isla Espiritu Santo. La Paz, BC., y siguieron vanagloreando a la carismática artista; tanto, que hasta la compararon con Beyonce: "Wouuuuuuu, Beyonce se queda girando" o "Aaa pero que prieta tan guapa". Al momento, Galilea Montijo, ha generado 222,440 reacciones y se leen 1,443 mensajes.