Galilea Montijo cree ciegamente en su esposo y niega que la engañe

Luego de que un portal de noticias asegurara que el político y empresario mexicano Fernando Reina Iglesias, esposo de la querida Galilea Montijo, que el funcionario le era infiel e incluso tenía un hijo fuera del matrimonio, la famosa conductora de Hoy, rompió el silencio y aseguró que confía ciegamente en su esposo.

" Ya saben que estamos acostumbrados a esto, a los chismes, rumores, yo lo único que yo confío en mi esposo, lo que él me diga eso es", expresó Montijo ante las cámaras de varios medios de comunciación. Respecto a que si van a tomar represalías en contra del medio que publicó dicha información, la también actriz señaló:

"Es horrible que te difamen, si yo he estado en medio de todo esto, y eso es horrible que te difamen, es horrible que la gente hable por hablar, pero bueno, nosotros tratamos de tomar las cosas de quien viene", dijo.

Al ser cuestionada sobre si perdonaría una infidelidad, Galilea Montijo reiteró que ella confía ciegamente en lo que su esposo le diga. “Es una persona que se la pasa trabajando por su familia. No sale de fiesta, hasta le digo ‘vete con tus amigos, sal’. No quiere, no le gusta, se la pasa haciendo deportes y si no está en la casa con sus hijos, así que está cañón y yo creo que como mujer una se daría cuenta”, indicó.

La conductora de Hoy señaló que él también ha aguantado "vara"cuando han salido cosas de ella por lo que no duda en apoyarlo en está situación y sobre todo confía en él. "Él también ha aguantado vara cuando salen cosas mías y ustedes saben que el mundo de la política también es pesado igual que el de espectaculos y nada, así nos tocó estar en esto. Ahora si le dije ni modo amor , yo estoy contigo y lo que quieras hacer", dijo.

Galilea Montijo señaló que les da mucha flojera enfrentar un problema legal, aunque a veces si dan ganas cuando te trae alguien. "“Tanto él como yo nos da mucha flojera ver si vamos a demandar. A veces sí te dan ganas, ya cuando te trae alguien que no te suelta, sí dan ganas, pero por el momento estamos tranquilos”.

Y aunque Galilea Montijo es una de las conductora más queridas del medio, sus declaraciones no fueron del todo bien recibidas, pues muchos de sus seguidores defirieron en su opinión de que confía ciegamente en su esposo.

“Ay Gali eres muy linda pero no confíes ciegamente y menos en un hombre tu eres muy chula”,“Muy buena actitud, lo único que me parece mal es que crea ciegamente en su esposo”, “Le fue infiel a la esposa anterior con ella.... Pero ya cambió”, “Haaay no eso de creerle todo al marido, al contrario no hay que creerles nada, soy muy infieles a la vuelta de la esquina andan con otras, pendejas él que les cree, muy mal “, “Lo que el me diga eso es, pues no mi chula uno de mujer no tiene que ser tan confiada”, son algunos de los comentarios en Youtube.