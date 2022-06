Gaby Spanic se compara con Jennifer Lopez tras modelar cautivador vestido de gala

Ellas tienen sus atributos bien puestos y pareciera que ¡no les duele nada!, por lo que pueden lucir casi cualquier outfit. Se trata de las actrices Gaby Spanic que se comparó con la neoyorquina Jennifer Lopez, tras modelar un cautivador y provocativo vestido de gala.

Y es que, este mes de junio, se celebra el orgullo gay en todo el mundo, motivo por el cual, la venezolana Gaby Spanic lo celebró desde la Ciudad de México, con un outfit negro con transparencias. Incluso, la actriz se coronó como reina de la comunidad LGTBQ+.

"¡Mi Iook para el @gaypridemexico @duofestivalmx! Seré coronada por cuarta vez como la reina del Pride! Acompañen mis historias Maquillaje: @alvertmartz1 Vestuario: @israel_garrido_moda", escribió Gaby Spanic en su post de Instagram del pasado sábado.

Aunque por otro lado, la venezolana de 48 años se enfrentó a la belleza de la diva estadounidense Jennifer Lopez y como si nada, se comparó con ella con ayuda de una fanática. "Sí… sí, lo fue. Gracias mis ángeles tan bellos! #Repost @engagementgaby Quizá fue inspirado en @jlo... Gaby Spanic obviamente lo luce mejor! ¡No hay comparación! ¡La más guapa del mundo!", se lee un segundo posts en el que claramente se puede ver que Gaby Spanic está de acuerdo con artistas de la talla de 'la Diva del Bronx'.

Y la comparación cobró efecto, luego de que JLo robó cámara de nuevo tras ser captada en la premier de su documental "Halftime" (Medio Tiempo) (2022), olvidándose de lo mal que la está pasando su colega Shakira, tras una serie de declaraciones que hizo sorprendentemente. Pues bastó con posar con un vestido negro pegado al cuerpo y con algunos detalles traslúcidos en la parte de arriba frente a los medios, para volver provocar una total algarabía en redes sociales.

La 'Diva del Bronx' de 52 años de edad, utilizó su cuenta de Instagram seguida por 213 millones de seguidores, mientras lucía como sólo ella sabe hacerlo ante las cámaras y los reflectores entre flashazos, el pasado 8 de junio.

"#Halftime Premiere @Netflix #TribecaFilmFestival #Tribeca", escribió la también novia de Ben Affleck colando un par de corazones rojo y negro en el marco del Festival de Tribeca, por lo que la ahora hater de Shakira, habría reunido al día de hoy, no menos de 1,111,332 corazones rojos.

No obstante, los cometarios en las publicaciones de Gaby Spanic han causado sorpresa y algunos se leen: "Gaby!", por parte de Rodrigo Guirao, su hijo en la telenovela "Corazón Guerrero" (2022), "Quiero @jlo pero en definitiva lo luce mejor @gabyspanictv #DivaDeDivas", "Inspiración a parte, Tu quedo 100000 veces mas perfecta @gabyspanictv".

Y los fans siguen de acuerdo con la teoría de que la venezolana se ve mejor que la neoyorquina de 52 años: "No existe mujer mas bella que Tu, Mi corazón @gabyspanictv", "Hecho el mismo vestido una obra de arte en Tu cuerpo, Gaby... DI VI NA @gabyspanictv".

Y aunque esta publicación está del lado de la venezolana y ha ganado alrededor de 60 mil likes, lo cierto es que en sus terrenos, la novia de Ben Affleck se ha llevado más de un millón de corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!