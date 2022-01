Gaby Spanic revela que se sometió a cirugía para reducir su retaguardia

El cambio de look no sería la única novedad en la personalidad de la actriz Gaby Spanic luego de darse a conocer que será la madre de los protagonistas de la telenovela "Corazón Guerrero", pues también reveló que recientemente se sometió a una cirugía para reducir su retaguardia.

Fue en entrevista con Sebastián Reséndiz para el programa "Hoy", que Gaby Spanic contó que fue en diciembre pasado, cuando se sometió a una cirugía para que le quitaran tejido grado de los glúteos, pues la venezolana dijo que "tiene mucha nalga" natural aunque la gente piense que son falsas.

"Tengo mucha nalga y la gente cree que yo me inyecté, que yo me puse, y nada que ver, me quiero quitar y [el doctor] me quitó, me cortó, en la entrepierna que con la edad -como adelgacé tanto con el show de baile-, quedó un poco colgadita, cortó y subió la cicatriz de la cesárea forzosa que me dejaron [mal], me la estiró, me la puso bonita, me estiró un poco más de piel (...) y yo me veo en el espejo y digo: '¡Ay, que linda, me gusto!'...".

Gaby Spanic de 48 años, también dijo que está de acuerdo con las cirugías estéticas siempre y cuando sean practicadas por médicos certificados y no por "charlatanes" como los llamó, pues destacó que mucha gente ha deteriorado su salud o hasta perdido la vida por ponerse en manos de esos seudo médicos.

Por otro lado la también actriz de "Si Nos Dejan" (2021), dio a entender que 'de tal palo tal astilla', pues tras confirmarse que dará vida a Elisa, la madre de los tres galanes de "Corazón Guerrero", dijo que los tres están muy guapos y que tienen a quién sacar:

"Súper feliz, imagínate, yo no trabajaba con Salvador Mejía desde hace 23 años que hicimos 'La Usurpadora' (1998); es la mamá de los protagonistas masculinos, que son guapísimos, salieron de una mamá hermosísima, total...", dijo Gaby, haciendo alarde de su propia belleza.

Así mismo, la ex participante del reality show "La Casa de los Famosos" (2021) de Telemundo, dijo que el personaje le fascina, pues se identifica con éste:

"Una madre con un corazón guerrero que lucha mucho constantemente, como lo haría cualquier madre mexicana por sus hijos que es capaz de hacer lo que sea por sus hijos y eso me fascina porque también soy madre".

Por último, quien diera vida a la recordada Ivana Dorantes, villana de "Soy tu Dueña" (2010), dijo que no se ha dado tiempo para el amor, pero pidió opinión a Galilea Montijo y Andrea Legarreta para ver si hacían un casting (entre risas) "para buscarle novio a Gaby Spanic".

