Gaby Spanic modela cuerpazo y su hijo en Corazón Guerrero reacciona: Santa Madre De Jesús

Tras someterse a cirugías modeladoras en los últimos meses, la actriz Gaby Spanic apareció modelando cuerpazo con un vestido entallado que marca su cintura, para hacer una invitación a sus seguidores en redes sociales e hizo reaccionar a uno de sus hijos en "Corazón Guerrero" quien le lanzó un ¡tremendo piropo!

Dicha invitación fue para que sus fanáticos asistieran a una plática virtual con el Dr. Luis Gil, 'el doctor de las estrellas' como lo llama la venezolana de 48 años, quien ha dejado huella como una mujer empoderada en "Si Nos Dejan", reciente producción de Carlos Bardasano para Televisa Univisión en 2021.

No obstante, Gaby Spanic se aprovechó de su belleza y encantos para seducir a sus seguidores a través de un vídeo de Instagram, en el que luce ese cuerpazo que todas las mujeres quisieran tener; pues la recordada Paola Bracho en "La Usurpadora" (1998), quiso compartir sus experiencias como paciente del doctor tras sus más recientes "arreglitos".

"Hola mis ángeles, no te pierdas el live [en vivo] ahorita a la 1:00 en breve, voy a hablar de mi experiencia con el Dr. Luis Gil y los retoquitos que me hice... ¡Cambiamos mentes! ¡Total!", se escucha decir a Gaby Spanic mientras aprovechó y se dio la vuelta muy de cerca a la cámara del celular mostrando sus atributos sin reparo.

"Nos vemos ahorita 1 pm Hora México! Los esperamos! Con @drluisgil el doctor de las estrellas!", se lee en en tanto, en la descripción de su publicación del pasado domingo 20 de febrero.

Y fue el actor Gonzalo García Vivanco -uno de los protagonistas de la telenovela "Corazón Guerrero" e hijo de Gaby Spanic en la ficción-, quien se sorprendió muy gratamente y reaccionó con un: "Santa Madre De Jesús….. Guerrero". Comentario que se ha visto apoyado por los fanáticos, haciéndole ver que tiene una madre muy guapa, que provoca infartos con esa belleza.

Alberto Gómez de Media Concepts PR, no se quedó atrás y también reaccionó con su comentario: #Guapa @gabyspanictv" Por otro lado, el sitio de telenovelas de Instagram @infonovelas, también dejó ver su admiración a la actriz: "Espectacularmente bellaaaaaaa".

La actriz Claudia Zepeda quien fue su rival de amores en "Si Nos Dejan", novia de Gonzalo Carranza Montiel (Carlos Said), también reaccionó a los encantos de Spanic: "Cuerpazo!!!!". Y entre piropos y halagos a Fedora Montelongo de la mencionada telenovela, fue el propio doctor, responsable de dejarla como luce hoy en día la actriz, en responder: "NOS VEMOS A LA 1".

Otros comentarios se leen: "Que lindaaa estás Gaby", "Bellísima", "Maravillosa", "Que bonita! Bendiciones para ti". Al momento, la venezolana experta en el melodrama ha logrado cautivar con su belleza a por lo menos 94,665 seguidores de Instagram y se pueden leer 2,810 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!