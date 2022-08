Gaby Ramírez acusa a "Platanito" de propasarse; tuvo que disculparse: "Me obligaron a llevar flores"

La famosa conductora de televisión Gaby Ramírez no pudo más y señaló a Sergio Verduzco, mejor conocido como "Platanito" de porpasarse con ella, sin embargo, y pesar de ser la afectada fue obligada a pedir disculpas y llevarle flores a quien la pusiera en dicha situación.

Y es que la bella presentadora Gaby Ramírez decidió mencionar durante una emisión del programa Chisme No Like, que el comediante supuestamente se propasó con ella cuando ella fue invitada a uno de sus programas. La conductora que ha figurado en algunas novelas de Televisa y quién ha destacado por sus participaciones en programas como "A la cachi, cachi porra", explicó que esto sucedió ya hace varios años.

“Resulta que un día me invitan al ‘Show de Platanito’… estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice, ‘bueno, muchísimas gracias se terminó, muchísimas gracias Karina por haber estado y agarra platanito y me hace así –muestra cómo la tocó sin su consentimiento –”, indicó Gaby Ramírez.

En ese momento "Platanito" tenía mucho éxito, de modo que fue muy difícil enfrentar la situación, así lo dijo la presentadora del programa "A que no Puedes". “Me agarró el pecho, él sabe, me agarró sin mi permiso y sin mi consideración”, mencionó la conductora.

Durante la emisión del programa de espectáculos, Gaby compartió que en ese momento se quedó en shock, pues no entendía si era parte del show o no, por lo que pensó en darle una cachetada". “Yo me quedé como idiota, -preguntándome si era- parte del sketch, ‘¿qué dijo, le doy una cachetada? Yo me quedé fría, entonces yo agarro y me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y yo le dije, ‘¿oiga, usted dio la orden de que Platanito me agarrara el busto?’”, recordó.

Tristemente y lejos de obtener el apoyo que merecía, Gaby Ramírez fue sacada del estudio con todo y su hijo por órdenes de "Platanito", a quién más tarde tuvo que llevarle un arreglo de flores hasta el hotel donde se quedaba.

“Hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de Platanito. Es más, a mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el hotel donde se quedaba. Que porque a mí se me ocurrió reclamarle...”, indicó.

La estrella de Televisa, Univisión y Telemundo comentó que fue así como la obligaron a pedir una disculpa, pues se había metido con la gran estrella del canal "Platanito" , quién hasta el momento no ha hablado nada sobre dicho espisodio en el que lo involucran en un tema de violencia de género.

"Todo sucedió porque a mí se me ocurrió reclamarle", esto fue lo que recalcó muy descepcionada Gaby Ramírez al darse cuenta de que no sería apoyada por nadie y menos al ver de quién se trataba, nada más y nada menos que de la estrella del momento a quien la conductora no podía tocar.

Cabe mencionar que en 2012 Sergio Verduzco "Platanito" estuvo en la mira por un desagradable chiste, el cual se se hizo viral debido que se burló de la tragedia en la Guardería ABC, actuación que desencadenó la furia e indignación en la gente, por lo que posteriormente se vio obligado a declarar y disculparse públicamente.

