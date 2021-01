Gabriela Spanic hace babear con provocativas fotos del pasado

Constantemente Gabriela Spanic deleita la pupila de sus casi dos millones de seguidores al posar de lo más sensual, atrevida y elegante, por lo que sin duda, paraliza a los fans de sus cuentas oficiales, tal y como lo hizo en septiembre del 2020. La protagonista de La Usurpadora robó miradas al compartir una foto del pasado, de hace 13 años cuando apareció en una famosa revista para caballeros.

En la fotografía en la que Gabriela Spanic aparece modelando una atrevida lencería negra transparente con la que deja poco a la imaginación. "Feliz martes mis ángeles amados. Acabo de encontrar esta foto que hice para la Revista H hace 13 años. Por ahora, me retiro lentamente para leer sus comentarios", escribió la actriz para acompañar la atrevida imagen.

Como era de esperarse, la publicación generó toda una controversia en dicha red social. A unos meses del post este ha obtenido más de 65 mil Me Gusta y diversos comentarios, algunos de ellos, muy subidos de tono.

Pese a que Gabriela Spanic ya no esta activa ni en Televisa ni Tv Azteca la actriz ha seguido en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales en donde comparte nuevos proyectos, consejos de belleza y por su puesto en deleita con su escultural figura. Recientemente la modelo venezolana estuvo involucrada en una polémica en las redes sociales al recordar a unos de los personajes que la lanzó a la fama, Paola Bracho.

Y aunque la imagen fue sensacional para muchos de sus fans, muchos de estos no dudaron en atacarla debido a que aseguraron que la actriz se excedió en los filtros. “Un filtro más y purifica el agua”,“Hermosa, bella, no uses tantos filtros”, “no necesitas tanto filtro, bella mujer”, “la foto más arreglada”, fueron algunos mensajes en la publciación.

Gaby Spanic posó hace unos años para la revista para cabaalleros. Foto Instagram Gaby Spanic

Por lo que la modelo no dudó en defenderse y asegurar: “Todas usamos filtros, todas tienen sus trucos de maquillaje, usan filtros, pero no es por nada”, mencionó. La actriz también aseguró que no ocupa mucho de filtros, pues su piel es perfecta.

Cabe resaltar que Gabriela Spanic saltó a la fama internacional precisamente cuando protagonizó el proyecto de Televisa, La Usurpadora, junto al galán de telenovelas, Fernando Colunga. La hemos visto también en producciones de Tv Azteca, en donde protagonizó Emperatriz y La otra cara del alma.

