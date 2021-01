¡Fuertes imágenes! Laura Zapata comparte video de su abuela

Luego de que el asilo donde estaba la abuelita de Laura Zapata y Thalía, Doña Eva Mange, fuera suspendido por las autoriades después de que las famosas denunciaran el mal trato que recibía la adulta mayor, la actriz sigue utilizando su cuenta de Twitter para exigir justicia por lo que le pasó a su abuela.

Con un fuerte video, en el que aparece una persona curando una excoriación que tiene Doña Eva Mange, Laura Zapta exigió justicia, que los responsables de mantener a su abuela en esa condición paguen. “ Tiempo real !!! A ver quién puede justificar esto !!! #CárcelParaLosResponsables !!!”, escribió la actriz de Televisa junto al fuerte video.

“No, no puede ser, imagino lo mucho que esta sufriendo doña Evita, es increíble que hayan llegado a esos extremos. Pero ya se esta haciendo justicia, aunque eso no compense el dolor y el mal momento que ella está pasando. Primero Dios, pronto estará mejor”, “ Qué poca, cuantas personas mayores estarán y habrán pasado por esta misma situación, aparte de lo físico lo traumático , tú eres la voz ya voltearon a ver , tienes más que hacer Laura , no hay que permitir más abusos y exigimos revisión en todas esas casas de asistencia”, fueron algunos mensajes de indignación.

Y aunque la mayoría de los usuarios apoyaron a la villana de telenovelas, hubo otros quienes salieron en defensa del asilo e incluso le reprocharon a Laura Zapata porque había ingresado a su abuela a un asilo, pudiendo pagar 24 horas a una enfermera que estuviera al cuidado de ella.

“Que no vas a creer y no somos mandados yo tengo a mis abuelos ahí y no he visto mejor gestión de la pandemia y cuidado a las personas mayores. Si fuera distinto no estaría mis abuelos tan contentos y ahora con estos disgustos innecesarios”, "

Ante las críticas, la hermana de Thalía no se quedó callada y respondió a cada uno de los comentarios en donde la atacaban o defendían al personal del asilo.

"Disgustos innecesarios cuando esto le hacen a una persona de la tercera edad. Tan vil como los dueños de este lugar. Pues ve buscando otro asilo para tus abuelos, éste está suspendido y asegurado. Vergüenza deberías de tener de apoyar a criminales. #CárcelParaLosResponsables”, fue una de las respuestas de la actriz a uno de los usuarios.

"Yo todavía no entiendo porque le llevaron a un hogar de ancianos en ningún lugar de las casas de sus familiares ricachones no habia un espacio para ella y no pudieron pagar a una enfermera 24 hs los culpables son uds los familiares Sodi por el Desamparo que le dieron a sta pobre", escribió una usuaria.

Hasta el momento se desconoce cómo va el proceso legal en contra del personal del asilo, sin embargo, se espera que sea la misma Laura Zapata o en todo caso Thalía, quienes informen a sus fans todo lo relacionado con su abuela Eva.