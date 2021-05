Frente al espejo y Baby doll, Demi Rose hace feliz presumiendo encantos

De nueva cuenta la bella y atrevida influencer británica, Demi Rose volvió a acaparar miradas de sus millones de seguidores de las redes sociales. La joven de 26 años paralizó corazones al posar frente al espejo y en Baby doll traslúcido con el que dejó escapar sus encantos.

Fue a través de sus historias de Instagram que la famosa posó con un maquillaje natural y un Baby doll negro transparente deleitando a sus más de 16 millones de seguidores de dicha red social. Para complementar la imagen, Demi Rose dio una pista a todos sus fanáticos de que iban a ser muy felices. "A hint, i think you are going to be very happy", escribió.

Y aunque seguramente la famosa dejó mudos a sus fieles admiradores con tremenda fotografía en la que aparece de lo más sexy, no es la primera vez que la influencer británica roba miradas, pues, si Demi Rose se ha caracterizado por algo es por ser muy vanguardista y mostrarse muy atrevida con atuendos con los que deja poco a la imaginación.

Lee también: Como diosa emergida del mar, lució Demi Rose con sofisticado bikini

Cabe señalar que en las mismas historias de Instagram la famosa modelo británica presumió sus peligrosas curvas en un elegante y sexy vestido de colores, atuendo con el que además provocó fantasías, pues mientras presume sus enormes pechos al darse la vuelta deja ver que su tanga se pierde entre la prenda que es un tanto transparente de la parte de atrás.

Cabe resaltar que actualmente Demi Rose es una de las mujeres más influyentes de las redes sociales, pues aunque muchas famosas se muestran libre de inhibiciones, la modelo británica se ha ganado un lugar el corazón de millones de personas por sus atrevidos vestuarios con los que se da a desear.

Demi Rose luce cuerpazo a sus 26 años.

Y aunque Demi Rose saltó a la fama en MySpace tras ser comparada con la actriz y cantante, Selena Gómez, su popularidad incrementó cuando tuvo un romance con el rapero Tyga, exnovio de Kylie Jenner.