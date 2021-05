Frente al espejo, Jennifer Lopez posa en bikini blanco que hace perder la cabeza

La actriz y cantante Jennifer Lopez volvió a elevar la temperatura de sus millones de fanáticos de las redes sociales al compartir una sexy fotografía en la que presume su espectacular figura en un pequeño bikini blanco con el que hace perder la cabeza.

Fue a través de su cuenta de Instagram que J.Lo enloqueció a sus más de 155 millones de seguidores una espectacular fotografía en la que aparece posando sin una gota de maquillaje y luciendo frente al espejo un pequeño traje de baño blanco. En la descripción de la Imagen La diva del Bronx escribió "Relajada y recargada".

Obviamente la reacción de sus millones de fanáticos no se hizo esperar y la sensual fotografía superó los ocho millones de me Gusta y un sinfín de comentarios en donde los fieles admiradores de la multifacética estrella de 50 años no dudan en admirar la belleza de Jennifer Lopez.

Cabe destacar que la imagen no es reciente, sin embargo, la actriz sigue recibiendo diversos comentarios, muchos de ellos subidos de tono tras presumir sus curvas de infarto en el pequeño bañador blanco.

Actualmente la multifacética estrella se encuentra pasando por un momento difícil en su vida personal luego de que cancelara su compromiso con Alex Rodriguez. La separación de los famosos se dio en medio de rumores de infidelidad por parte del exjugador profesional de béisbol estadounidense.

Y aunque se ha rumorado que Jennifer Lopez regresó con su antiguo amor, Ben Affleck, con quien la artista tuvo un romance a principios del año 2000. Estos últimos días se ha especulado que los actores se reunieron en Los Ángeles, ciudad donde según una fuente cercana a People indicó que los famosos se están dando una nueva oportunidad en el amor.

“Jennifer estuvo en Los Ángeles por un par de días. Pasó tiempo con Ben. Se han mantenido en contacto todos los días desde su viaje a Montana. Jennifer está bien. Parece muy feliz y emocionada con su futuro”, reveló la fuente.