Luego de las fuertes críticas que recibió por su atuendo tras su paso por la alfombra roja en los Premios Billboard de la Música Latina 2021, ahora Chiquis Rivera vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales al menear sus voluminosos atributos con un top cortito brillante y con el que dejó al descubierto su mega cuerpazo.

Fue a través de sus historias de Instagram que la hija de Jenni Rivera presumió sus encantos frente al espejo momentos antes de salir al escenario para su presentación en SanJosé, California, la cual se llevó acabo el pasado 24 de septiembre. En las imágenes, se ve a Chiquis Rivera lucir un top gris brilloso con el que sólo alcanza a cubrir lo necesario mientras menea sus atributos para la cámara.

Posteriormente la intérprete de Paloma Negra se ve arriba del escenario luciendo mega cuerpazo con el entallado atuendo brilloso con el que momentos antes había elevado la temperatura de sus millones de seguidres, sólo que aquí dejó ver más de cerca sus tremendas curvas.

Como era de esperarse el video de la también empresaria causó todo un revuelo en las redes sociales; mientras unos no dudaron en mostrar su apoyo a la famosa otros no dudaron en ofenderla por su atrevimiento. Cabe señalar que Chiquis Rivera se presentó en San José, California con mucho éxito, pues el público asistente no paró de corear y aplaudir las canciones de la cantante.

Recientemente la integrante de la dinastía Rivera fue bulleada en las redes sociales por el vestido naranje que usó para los Premios Billboard, razón por la que los usuarios no dudaron en compararla con una calabaza de Halloween, por lo que la cantante se defendió de los ataques a través de Twitter.

"No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja… pero lo que SI soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente…", expresó Chiquis Rivera.

En otra publicación, la cantante expresó que era mujer real, segura de si misma y que los comentarios negativos hacía su persona no le afectan en lo absoluto.

"Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de si misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin COJONES! Rostro boca arriba Así como a

@karolg ! I love myself… and so should you", escribió Chiquis Rivera.

