Fracasa atrevido cuadro de Aracely Arámbula en casa de subastas; nadie lo quiso comprar

Aunque el trabajo que la actriz Aracely Arámbula en televisión siempre ha dejado una profunda huella en los televidentes a nivel mundial, no todas las actividades que realiza la chihuahuense han sido de gran éxito. Y es que, hace unas semanas se dio a conocer que estaría subastándose un atrevido cuadro de 'la Chule' en una importante casa de subastas, sin embargo, dicha propuesta de arte, no rindió frutos y fracasó, pues nadie lo quiso comprar.

Fue en 1999 cuando Aracely Arámbula posó desnuda (o al menos así parece) para el pintor de origen paraguayo Luis Fracchia, quien se aprovechó de la belleza y cuerpazo de la actriz y pintó un par de cuadros, en los que se le ve posar de espaldas medio cubriéndose su exquisita anatomía con una tabla de madera tanto vertical como horizontalmente.

Pero no se supo abiertamente de la obra, sino hasta el 2020, cuando Aracely Arámbula compartió uno de los dos cuadros que ya circulan en redes sociales de la galería de arte Óscar Román y del artista responsable de crear ese par de obras de arte.

Fue el pasado 23 de junio cuando el cuadro de Aracely Arámbula llegó a la casa de subastas Morton y según se ha revelado, que cuando se abrió la puja (subasta), la martillera (quien canta la obra y el valor), preguntó: "¿Hay alguna oferta por 320 mil pesos?... Es una obra de arte que se encuentra exhibida en la Galería Óscar Román...".

Pero nadie de los presentes levantó la mano ni aceptó la oferta, por lo que no hubo más remedio que retirar la obra de arte de la subasta. Los minutos pasaron, el silencio se hacía cada vez más evidente y tras el éxito no obtenido, la martillera dijo: "¿No hay ofertas en este momento? ¿320 mil?... La retiro".

Y ante dicho rechazo de los conocedores de arte, quienes tal vez no aceptaron la oferta debido a que no se le ve el rostro a la también cantante, el cuadro sigue bajo resguardo del pintor. La obra de arte, está realizada en óleo sobre tela y sus medidas son 119.5 x 140.5 centímetros.

Se sabe también que de haberse vendido la obra de arte, el pintor se hubiera llevado la mayor parte de la ganancia y sólo un 20% habría sido para la casa de subastas, sacando incluso de la jugada a 'la Chule', quien fue la musa inspiradora del cuadro; pues no se hubiera llevado ni un solo peso de la venta.

Pero no sería la única obra de arte de un artista mexicano que se subastaría ese día, pues se sabe que también fue ofrecida al púbico, una obra virtual del fallecido cantautor yucateco Armando Manzanero, cuya versión inédita de la famosa canción "Como Yo Te Amé", se vendió en 12,000 dólares, equivalente a $ 249,817.79 MXP (pesos mexicanos).

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!