¡Flojita y cooperando! Juan Vidal se mete a la cama con Niurka Marcos

Tras las acaloradas discusiones con Laura Bozzo, ahora Niurka Marcos vivió pero unos acalorados momentos con Juan Vidal dentro de La Casa de Los Famosos. La cubana se mostró flojita y cooperando luego de que el actor dominicano le hiciera tremendos coqueteos a los que tal parece que ella cayó rendida a sus pies y la llama de la pasión comienza a encenderse.

Son pocas las celebridades que se meten con Niurka Marcos pero Juan Vidal no le importó y demostró que no le tiene miedo a 'la mujer escándalo', si de pasarla bien se trata, pues con el encierro la química y atracción sigue creciendo hasta el punto de que ya durmieron juntos. Durante las últimas horas se viralizaron unas imágenes en las que se ve a Vidal que se levanta de su cama y va y se refugia con la cubana, quien se muestra flojita y cooperando, ya que el actor le dio tremendos besos y ella no se quejó.

Además, la pareja también protagonizó un ardiente momento luego de que la cubana se subiera en la cintura de Vidal y comenzará a hacer candentes momentos y cachondeos, hasta que sellaron el momento con un beso. Cabe mencionar que Niurka Marcos y Juan Vidal no son la primer pareja que se forma en La Casa de los Famosos, pues Daniella Navarro y Eduardo Rodríguez fueron los primeros en encender las llamas de la pasión dentro del reality.

Lee también: Cinco looks con los que Maribel Guardia no le pide nada a Aracely Arámbula

Cabe mencionar que en una reciente conversación con El Potro, Marcos reveló que se encuentra muy feliz disfrutando de la soltería y que es una mujer sin filtros y que disfrutará al máximo su estancia en La Casa de Los Famosos. Por su parte, Juan Vidal, reveló a algunos de sus compañeros que cuando gane como el líder de la semana compartirá uno de sus beneficios con Niurka Marcos, a quien ya ha besado por las noches y que tiene algo pendiente con ella.

"Yo la agarre y la bese, de todo (…) tenemos un pendiente”, expresó Juan Vidal a algunos de sus compañeros.fueron las declaraciones que dio el actor que confirma el fuego que existe entre ambos. Cabe mencionar que los nominados de la semana son; Luis “Potro” Caballero, Nacho Casano y Lewis Mendoza, ya que Salvador Zerboni salvó a Eduardo Rodríguez.

Síguenos en