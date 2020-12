Filtran supuesto video de Gabriel Soto al estilo Zague

Al igual que Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como "Zague", el actor Gabriel Soto se volvió tendencia rápidamente en Twitter luego de que se filtraran unos supuestos videos íntimos. Y aunque las grabaciones solo duran unos segundos, en un primer video los usuarios de dicha red social asociaron los tatuajes con el actor, por lo que aseguraron que se trataba de él.

Y aunque, el primer videoclip en donde no se ve el rostro fue eliminado, este logró miles de Me gusta, sin embargo, esto no fue suficiente, ya que otro usuario volvió a compartir otros videos en los que si se ve el rostro por que muchos aseguran que es el actor. Aunque hoy con la tecnología se pueden hacer muchas cosas.

Como era de esperarse los videos han generado un sinfín de reacciones e incluso muchos memes. No es el primer escándalo en el que Gabriel Soto se ve envuelto para finalizar el 2020, pues solo basta recordar que recientemente el protagonista de la telenovela Un refugio para el amor causó un revuelo en las redes sociales, luego de asistir a una boda en plena pandemia del coronavirus.

Fue el pasado 20 de noviembre Gabriel Soto junto con su novia, Irina Baeva viajaron a Cancún para asistir a la boda de Michel Escalle y Odalis Gómez Millar, hija del promotor de boxeo Pepe Gómez.

Y pese a que los actores señalaron después de ser severamente criticados que se tomaron todas las medidas necesarias durante el evento, en los videos y fotografías que se compartieron en las redes sociales, se podía observar que la mayoría de los invitados no traía cubrebcoas y no respetaban la sana distancia.

Situación que generó una ola de críticas por lo que a su regreso a la Ciudad de México fueron interceptados por la prensa, sin embaargo, al tratar de defenderse, sus declaraciones causaron más rabia entre los usuarios de las redes sociales. “Pues sí, fuimos a una boda pero ha habido bodas todo el tiempo. Hay mucha gente que se ha casado. Fue la hija de un promotor de box muy importante. Se llevaron a cabo todas las medidas de seguridad. Había una cabina de sanitización afuera, donde cada uno de los invitados tenía que pasar”, dijo el famoso.

Por su parte, Irina Baeva manifestó: “Como dice bien Gabriel, ya no es hora de andar viendo quién sí se cuida, quién no se cuida. Creo que es la responsabilidad de cada uno, ya somos gente adulta. Sabemos perfectamente cómo se tiene que llevar a cabo un evento de una magnitud”, agregó la rusa.

Los videos se encuentran en Twitter y el usuario que se encargó de publicarlos fue @popperita 2.