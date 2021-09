Fernanda Castillo deslumbra posando en lencería y le llueven los piropos

Tras ser mamá, Fernanda Castillo ha compartido diversas postales en las que se ha mostrado al natural, luciendo su belleza ante los ojos de sus fans y en esta ocasión deslumbró posando en lencería, demostrando que es una de las famosas más bellas del medio del espectáculo.

El azul es un color que le va muy bien a la actriz de “El Señor de los Cielos”, serie de Telemundo, y así lo presumió en un par de postales que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en las que en delicadas prendas le llovieron piropos por parte de sus admiradores.

De frente y sonriendo a la cámara, Fernanda Castillo deslumbró posando en lencería levantando cientos de piropos y halagos por parte de sus seguidores en redes, quienes le rindieron pleitesía a su tremenda belleza.

La actriz mexicana compartió con sus más de 6 millones de seguidores en la aplicación de la camarita unas imágenes en las que deja que su belleza sea la protagonista, luciendo una sexy camiseta de encaje en color azul.

El toque sexy se lo puso Fernanda Castillo al bajar el hombro de su bata y dejar ver el detalle de su delicada prenda debajo, además de acompañar todo con su rostro maquillado ligeramente, su cabello rubio con ondas y su sonrisa, para armar un cuadro perfecto.

La belleza de Fernanda Castillo deslumbró a sus admiradores y levantó cientos de reacciones entre seguidores, que no pudieron dejar pasar la oportunidad de manifestárselo en los comentarios de la publicación que la famosa hizo en Instagram.

“¡Nueva semana, mucho que agradecer y las mejores vibras para todos!”, escribió la actriz de cine y televisión, mientras que algunos famosos le respondieron, como fue el caso de Eva Cedeño, Alex de la Madrid, Rossana Nájera, Maite Perroni y Silvia Navarro.

“Muchas vibraciones para ti”, “Excelente semana, Fer”, “Gracias e igual muchas vibras”, “¡Qué hermosa, Fernanda! ¡Siempre con esa sonrisota! ¡Feliz comienzo de semana! (No me pareció que Mónica robles muriera)”, “¡Qué bella!”, “Tu sonrisa”, “Que el sol siga brillando en tu vida y junto a tu familia”, “¡Qué hermosa estás, mi Fer”, fueron algunas de las impresiones que provocó Fernanda Castillo con sus fotos.



Luego de convertirse en madre, Fernanda Castillo compartió algunos mensajes y momentos en su nueva vida, incluso habló de situaciones que ha estado aprendiendo como mamá primeriza y no dudó en mostrarse al natural, algo que sus millones de seguidores le han agradecido.

