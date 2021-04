Fernanda Castillo comparte foto al natural y le llueven los comentarios

Fernanda Castillo es una de las famosas que tiene gran seguridad en sí misma que no teme mostrar su rostro al natural pues su belleza destaca por encima de los demás y esta vez lo volvió a demostrar al compartir unas fotos donde aparece sin una gota de maquillaje, levantando revuelo en redes sociales.

La actriz de la serie de Telemundo “El Señor de los Cielos” posó para la cámara de una manera muy fresca y celebrando la vida y le llovieron cientos de comentarios de sus fans, quienes la elogiaron por lo linda que luce con la cara lavada, aun cuando la instantánea no tomaba su mejor ángulo.

Fernanda Castillo compartió con sus 6.4 millones de seguidores en Instagram un par de fotografías en las que aparece con su rostro al natural y su cabello rubio despeinado, lo que, lejos de generarle críticas, le acarreó cientos de comentarios positivos en los que destacaban su belleza y su confianza en sí misma.

En las imágenes, la actriz aparece con un ángulo no tan favorecedor pues deja a simple vista unas grandes ojeras remarcadas por las bolsas en los ojos, originadas tal vez por las veces que despierta en las noches para estar al pendiente de su bebé, ahora que se convirtió en madre por primera vez.

A Fernanda Castillo también se le notan algunas líneas de expresión en la cara, sin embargo, luce feliz y sonriente en las imágenes y exhibe contenta sus pecas en el rostro, que le da un toque muy sexy y juvenil a la actriz de 39 años.

“Con el corazón llenito de luz… ¡Qué tengan un lindo domingo!”, escribió la actriz originaria de Hermosillo, Sonora, en la publicación y rápidamente recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes resaltaron su belleza real.

“¿Sabías que eres tan hermosa?”, “Bella”, “¡Qué linda sonrisa!”, “Me explota el corazón de lo linda que estás. Te adoro”, “Bendecido día para ti, eres muy guapa”, “Irradias paz y felicidad, disfruta tu momento”, “¡Qué hermosa y llena de luz te vez, Fer!”, “Simplemente, hermosa”, “¡Vaya preciosura!”, son algunos de los comentarios que recibió la histrionisa en sus redes.

Hace unos días, Fernanda Castillo compartió unas instantáneas en las que aparece cargando a su bebé y muestra su cara sin una gota de maquillaje, en una enternecedora imagen con la que platicó un poco su experiencia como madre primeriza.

“Ser mama es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero toooodo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quiera o no , porque hay alguien que me necesita. Es no tener el control (que cómo cuesta). Soltar y a la vez abrazar a alguien con todas tus fuerzas. Es desfallecer de sueño hasta que llegas a una cuna y te sonríen”, publicó la sonorense.

Al igual que en aquella ocasión, los seguidores de la histrionisa la llenaron de elogios y buenos deseos, pues basta recordar que Fernanda Castillo tuvo serios problemas de salud despues de dar a luz, que pusieron en riesgo su vida.