La cantante, actriz y modelo colombiana, Fanny Lu, metió las manos al fuego por su compatriota J Balvin, quien ha sido tachado de machista y misógino tras el lanzamiento de su nuevo tema llamado Perra, videoclip en el que en el que muestra a mujeres siendo tratadas como mascotas.

Aunque reprueba la letra y el video, Fanny Lu asegura que el intérprete no es así en la vida real. "Como lo conozco en persona sé que no demerita a la mujer. Sí creo que a veces el lenguaje de las canciones excede lo que, de repente, el artista siente y piensa", afirmó la cantante en conferencia.

Luego de la polémica que generó el clip de J Balvin, éste decidió eliminarlo de las plataformas. "Vi en estos días que expresó sus disculpas a través de un video en redes. Me parece sensato si él lo siente desde el fondo de su corazón. Es sensato sentir que uno se equivocó y reevaluar.

Ese es el proceso de la vida, de eso se trata", dijo. Consciente del poder que tiene una canción en el público que la escucha, la cantante afirmó que ella prefiere mandar mensajes de empoderamiento. Ejemplo de ello, afirmó, es su sencillo "Lo Que Te Perdiste".

"Cuando dices esa frase es porque estás convencida de lo que vales. Hay una fragilidad en la mujer y muchas veces nos dejamos llevar y convencernos de que no somos suficientes, capaces, somos débiles, que no podemos solas y eso cuando nos invade el alma, impide que nuestro camino sea de éxito, impulsado por nosotras mismas y la verdad es que no. Nosotras somos capaces de lograr muchas cosas solas", aseguró.

La intérprete de "Tú No Eres Para Mí" dijo que en varias ocasiones ha recibido la propuesta de ser más atrevida en sus videos e incluso abordar temas sexuales en su música, pero no es algo que le interesa. "Mis canciones las cuido mucho porque quiero que sean sinónimo de construcción y de positivismo, de invitar a la reflexión, a las buenas actuaciones", aseguró.

