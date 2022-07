Fan que pidió ayuda a Christian Nodal para cirugía de su mamá le pide perdón al cantante

A días de que Brenda Acuña exhibiera a Christian Nodal en redes sociales por lo haber cumplido su promesa de ayudar a su madre Rosalinda -que padece un tumor en el cerbreo- a pagar unas cirugías que la adulta necesita, ahora la joven le pide perdón al cantante tras causar todo un revuelo e incluso recibir cientos de amenazas y ataques.

Fue durante una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría que la fan de Christian Nodal y su mamá, manifestaron que su intención nunca fue dañar la imagen del ex de Belinda por lo que ahora le pide perdón por exhibirlo en un momento de desesperación y en busca de encontrar ayuda para poder cubrir los gastos de las operaciones.

"En ese momento me encontraba yo muy delicada y mi hija desesperada, en buscar ayuda, bendito Dios, Christian se comunicó con mi hija y le dijo que él quería apoyar y hacerse cargo de mi caso", expresó Rosalinda previo a ofrecerle una disculpa pública por su mal actuar. "Yo quiero decir hoy a Christian, que si él siente que lo estamos agrediendo, no, no, de ningún modo, y a sus fans de verdad, sí necesitan una disculpa pública de nosotros, se las doy hoy", dijo la señora.

Lee también: Fabiola Guajardo baja su pants para presumir su marca de ropa y sus abs

Rosalinda de nueva cuanta aseguró que cuando Christian Nodal se encontraba en España, él prometió hacer una donación de 350 mil pesos para la causa, sin embargo, ella se negó y le dijo que cuando quisiera apoyarla de corazón se comunicara con ellas. "Tuvo muchas circunstancias, se fue a España y me acuerdo que allá en España le dijo a mi hija que le daba en mayo, luego más adelante, y lo entendimos, él estaba en un país extraño para él", dijo Acuña.

"Le dijo a Brenda: ‘Mira solo tengo 350 mil pesos’, y yo le dije: ‘No, Brenda porque él está solo allá’. Le dijimos a Christian: ‘Cuando esté de tu corazón y tú puedas, contáctanos", aseguró la señora. Tras pedir disculpas al ex de Belinda, Rosalinda aprovechó para invitar a otros artistas a apoyarla, especialmente al Grupo Firme, quien aseguró que si ayuda a la gente.

"Y hoy, yo invito a todos los artistas que se quieran sumar, al Grupo Firme, que hoy sé que ayuda, que es bondadoso, a cualquier artista, de verdad, con lo que gusten", indicó la adulta que necesita fondos para dos cirugías que le cuestan alrededor de medio millón de pesos cada una.

Lee también: Cynthia Klitbo graba su última escena como Isaura y se despide de Mujer de nadie

“Yo no le manejé desde un principio cuánto era la cantidad o cuántas eran las cirugías, yo simplemente le dije que mi mamá tiene un tumor cerebral y posiblemente son tres cirugías dependiendo cómo se avance. Es cuando dice ‘yo puedo darte un millón de pesos’, él fue quien me ofreció”, dijo Brenda frente a las cámaras del programa De primera mano.

¡En exclusiva, Rosalinda Acuña pide una disculpa a Christian Nodal luego de que se hicieran públicas unas conversaciones donde le pide dinero para un tratamiento médico! �� #VLA #SentenciadosQuieroBailar pic.twitter.com/iI4azIqJT8 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 21, 2022

Síguenos en