Fabiola Guajardo se luce emergiendo del agua con bañador rojo

Si hay algo que le gusta a Fabiola Guajardo es disfrutar de una tarde soleada dándose un chapuzón ya sea en la alberca o en la playa, pues donde sea, la actriz se luce con su espectacular cuerpazo emergiendo del agua, acaparando todas las miradas de sus seguidores.

La ex reina de belleza, que ha hecho una carrera en la televisión participando en telenovelas, dejó a sus admiradores con la boca abierta al destacar sus curvas con un sexy bañador rojo que le permitió destacar sus encantos delanteros en una pose en la que recordó a la Sirenita o, refirieron algunos, a una chica de la bahía.

Emergiendo del agua como una diosa griega, Fabiola Guajardo sorprendió con su belleza a sus fans, quienes la rindieron pleitesía y la llenaron de piropos en la publicación que compartió luciendo un ajustado bañador rojo de pronunciado escote.

Lee también: Sin maquillaje, Marlene Favela roba el aliento con perfecta figura en bañador

Fue en su cuenta de Instagram donde la regiomontana compartió una fotografía en la que posa saliendo de la alberca, levantando en la parte superior de su cuerpo con sus brazos y dejando ver sus bombones con el escotazo del traje de baño que utilizó.

Con el cabello mojado y echado hacia atrás, Fabiola Guajardo dejó sin aliento a sus más de 2 millones de seguidores en la aplicación de la camarita, que la compararon desde una sirena hasta una diosa griega emergiendo del agua para demostrar su impresionante belleza.

La foto del recuerdo que Fabiola Guajardo mantiene en su perfil de Instagram cosechó cientos de comentarios y piropos, en donde se le admira su encanto y hubo quien incluso la bautizó como “la Reina de corazones”, haciendo referencia a aquella mujer inalcanzable para todos.

“Una bella sirena emergiendo de los azules y profundos mares“, “Linda… Muy linda“, “Fabi, me encantas, ¿podría invitarte un elotito?“, “Tan bella, preciosa“, “ Cada vez que veo esta foto me enamoro más de ti“, “Natural, lo mejor“, “¡Cásate conmigo!“, “Cuando eres hermosa no necesitas maquillaje para resaltar tu belleza, linda foto“, “Hermosura de mujer“, “Chica de la bahía“, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa en Instagram.

Lee también: De espaldas, Aleida Núñez destaca sus encantos en falda de tiritas

Fabiola Guajardo acaba de regresar a la Ciudad de México después de unas largas vacaciones por Europa en las que visitó algunas de las playas más conocidas, como la de Ibiza, desde donde presumió su belleza en sendos trajes de baño con los que arrancó suspiros a su paso.

La actriz se prepara para participar en su nuevo proyecto que será el remake de la telenovela “Los ricos también lloran”, en la que interpretará a su tercera villana en melodramas y tendrá como referentes al personaje que realizó Rocío Banquells en la década de 1970 y a la mismísima Soraya Montenegro.

Síguenos en