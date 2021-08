Fabiola Guajardo se abre el blazer y presume sus encantos en sujetador

Pocas son las actrices que impresionan tanto con su belleza como con su elegancia al momento de vestir y una de ellas, sin duda, es Fabiola Guajardo, quien además de ser una de las más guapas en el medio del espectáculo, también tiene un gran porte para modelar sus outfits, como cuando presumió sus encantos en sujetador.

Fabiola Guajardo, quien ha participado en diversas telenovelas de Televisa y Telemundo como “Corona de lágrimas” y “Buscando a Frida“, arrancó suspiros al abrirse el blazer y mostrar su espectacular cuerpazo con un sujetador negro que hizo las fantasías de sus millones de admiradores.

La ex reina de belleza demostró que hasta para enseñar un poco de piel hay que tener mucha clase y dio cátedra al presumir sus encantos y seducir a sus fans en redes sociales con la espectacular imagen que compartió, confirmándose como una de las famosas favoritas en redes.

Fue en su cuenta de Instagram en la que la actriz subió una fotografía para sus 2.2 millones de seguidores en la que deleitó la pupila de los caballeros al lucir impresionante con un blazer blanco, pantalones de mezclilla azules y un sexy sujetador negro.

Fabiola Guajardo se abrió el saco para mostrar sus nenas con la prenda de lencería y también dejó ver su impresionante abdomen de acero de una manera muy sensual, derritiendo a sus admiradores, quienes no tardaron en mandarle piropos en la publicación.

“Se te nota que quieres de mi boca…“, escribió la actriz mexicana junto con la postal, haciendo referencia a la canción de Lele Pons y Guaynaa, y ello bastó para desatar la locura entre sus seguidores, quienes poblaron el post con emoticones de corazones y llamas ardiendo, además de miles de comentarios.

“Tan bella, chiquita“, “Tu boca me encanta“, “Hermosa mujer“, “Un poema hecho mujer“, “Luces preciosa, me encantas, me fascinas, me enamoras“, “Amor de mi vida“, “Usted siempre es muy bonita, saludos desde Acapulco“, “Las palabras ‘sexy’ y ‘belleza’ se quedan cortas, mi amor“, “Qué linda te miras así como que no te das cuenta“, “Te ves espectacular“, “¡Qué preciosidad!“, fueron algunas de las impresiones de los fans de Fabiola Guajardo en la publicación.

Y la frase con la que acompañó la fotografía hizo recordar también la anécdota que la propia actriz contó en alguna ocasión, donde aseguró que perdió un papel en una telenovela debido a que al productor no le gustaba la forma de su boca, algo que a muchos les pareció una locura.

En las últimas semanas, Fabiola Guajardo ha estado viajando por el mundo y recientemente fue una de las invitadas a la lujosa boda de la actriz Altair Jaraba en Francia. Ahora, la ex reina de belleza está lista para regresar a México y posiblemente, en unos días, confirme su participación en el remake de la telenovela “Los ricos también lloran”, donde interpretaría a la villana.

