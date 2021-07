Fabiola Guajardo presume sus encantos en micro bikini y enciende las redes

Tras pasearse por la playa como un ángel, Fabiola Guajardo volvió a quitar la respiración al presumir sus encantos en un micro bikini con el que lució sus curvas de manera espectacular, dejando claro que es una de las actrices más bellas del medio del espectáculo.

La ex reina de belleza, quien recientemente culminó su participación en la telenovela “Buscando a Frida”, de Telemundo, encendió las redes con una serie de tres fotografías en las que luce sus atributos con una micro prenda que dejó todo a la vista.

Fabiola Guajardo, sin duda, sabe lo que tiene y lo aprovecha, por lo que es una de las favoritas en redes sociales, donde continuamente acelera los latidos con sus sensuales outfits, ya sea en micro bikini o con ropa casual, pues la famosa luce muy bien con lo que sea que se ponga.

Lee también: Con escotada blusa amarilla, Adamari López confía en su belleza

La histrionisa regiomontana compartió con sus 2.2 millones de seguidores en Instagram unas fotografías en las que modela un micro bikini color negro y muestra sus poses de frente, de lado, y de espaldas, haciendo las delicias de sus admiradores en Internet.

En la primera imagen, Fabiola Guajardo aparece en medio de una laguna con los brazos extendidos hacia los lados, la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, mientras presume un bañador de dos piezas que apenas y cubre sus encantos.

El top se une apenas por una delgada tira en el centro y tiene cuello halter, haciendo muy sensual a la vista esta parte del cuerpo de la famosa; justo por encima del agua se asoma parte de su cadera y una delgada línea de tela que conforma su bikini. En la segunda imagen, Fabiola Guajardo aparece de perfil jugando con el agua cristalina, luciendo muy relajada y feliz.

La tercera foto fue la que desató todo tipo de piropos por parte de sus seguidores, ya que la actriz mexicana posa de espaldas, con los brazos extendidos hacia arriba y dando una vista privilegiada de sus atributos, pues su micro bikini se entierra entre sus encantos que sobresalen por encima del agua.

Lee también: Sofía Rivera Torres supera a Bárbara de Regil con soberbio bikinazo

“Aquí me quedo”, escribió Fabiola Guajardo en la publicación y sus seguidores no tardaron en reaccionar con emoticones de corazones y cientos de piropos: “¡Qué linda!“, “¡Qué hermosura de mujer!“, “Mi reino entero por una cita contigo“, “Simplemente espectacular, princesa angelical“, “¡Cuánta belleza!“, “Wow, te ves espectacular siempre“, “Si me dijeran ‘describe la mujer perfecta…’ Fácil, mando una foto tuya y ya“, fueron algunos de los comentarios que se leen en el post.

Luego de finalizar las grabaciones de “Buscando a Frida“, la actriz regiomontana se ha tomado su tiempo para visitar algunas ciudades y lo ha presumido en sus redes sociales, por lo que sus seguidores han sido partícipes de sus apariciones en Nueva York, San Miguel de Allende y ahora en Cancún.

Síguenos en