Fabiola Guajardo juguetea en la piscina y exhibe sus encantos en bikini rosa

Con la boca abierta dejó Fabiola Guajardo a sus más de 4 millones de admiradores en TikTok al compartir un video en el que juguetea en la piscina dando vueltas mostrando sus espectaculares curvas en un bañador muy sexy, arrebatando suspiros entre sus fans.

La nueva Soraya del remake de “Los ricos también lloran“, producida por Carlos Bardasano para Televisa, arrancó suspiros al exhibir sus encantos en un bikini rosa mientras se movía para mostrar sus mejores ángulos, dejando claro por qué es una de las actrices mexicanas más bellas del momento.

Dentro de la piscina, Fabiola Guajardo jugueteaba con el agua mientras hacía círculos con sus manos y daba vueltas presumiendo su escultural figura, generando cientos de reacciones por parte de sus admiradores en TikTok, red social en la que actualmente suma más de 26 millones de “Me gusta”.

Luciendo un traje de baño rosa de dos piezas, Fabiola Guajardo presumió sus encantos delanteros con un sexy top de escote bajo que se pegaba húmedo a su piel de manera muy sensual, resaltando sus bombones debajo de la prenda.

La villana del melodrama “De qué te quiero, te quiero“ mostró sus curvas debajo del agua donde se adivinaba un diminuto bikini cubriendo su retaguardia, mientras deleitaba la vista de los caballeros dando un giro de 360 grados en cámara lenta.

Para complementar su look, Fabiola Guajardo llevó el cabello amarrado en una media cola alta y unas gafas de sol cuadradas y oscuras, mientras hacía salpicar el agua con sus manos y presumía sus curvas arrancando suspiros entre sus seguidores, que no dejaron de hacerse presentes en los comentarios.

“Saludos, guapa“, “Pareces una Barbie“, “Hermosa mujer, inteligente y brillante“, “No necesitas hacer mucho para hacerme feliz“, “Fabiola, que bombón más bello, cariño”, “Ahora uno fuera del agua, ¡qué hermosa eres!”, “Bellísima, encantadora, ¡qué belleza de paisaje, estás divina“, “Eres una hermosa sirena y me perdería en el mar de tus encantos“, “Es la perfección creada en mujer“, “El amor de mi vida“, “Bella sirena haciendo olas“, son algunas de las reacciones que provocó la actriz.

Fabiola Guajardo suele generar este tipo de impresiones entre sus seguidores en distintas redes sociales pues su belleza no está a discusión y no duda en lucirla cada vez que puede, ya sea en bikini o con sus looks casuales, como los que constantemente comparte en su perfil de Instagram.

Actualmente, la ex reina de belleza regiomontana se encuentra en grabaciones del remake de “Los ricos también lloran” donde interpretará a la nueva Soraya Montenegro, la villana que se robó la historia en la versión de “María la del barrio” y que ahora tendrá el reto de emular.

