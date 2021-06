Fabiola Guajardo confía en su belleza y brilla más que el sol con bañador amarillo

Dicen que la que de amarillo se viste, en su belleza confía, y eso es justamente lo que pensó Fabiola Guajardo cuando decidió subirse a un yate y posar con un diminuto traje de baño de este tono en medio del océano.

La histrionisa mexicana, quien ha participado en melodramas de Televisa como “Por ella soy Eva”, “Corona de lágrimas” y “La candidata”, brilló más que el sol de primavera al presumir sus impresionantes curvas con un atuendo que invitaba a pecar y que volvió locos a sus admiradores.

Arriba de un yate, Fabiola Guajardo no tuvo reparo es destacar su estilizada figura con un bañador amarillo muy sexy, con el cual dejó ver sus grandes atributos y su espectacular belleza, deslumbrando a propios y extraños y confirmando que es una de las famosas más guapas del medio del espectáculo.

Luego de finalizar su participación en la telenovela “Buscando a Frida”, de Telemundo, la ex reina de belleza decidió tomarse unos días de descanso y mejor que en la playa y luciendo cuerpazo, y además aprovechó para tomarse unas imágenes que posteriormente compartió con sus 2.1 millones de seguidores en Instagram.

En las fotografías, Fabiola Guajardo aparece de rodillas sobre la proa del yate y mirando de frente a la cámara con un traje de baño de dos piezas. El top era estilo halter y juntaba de manera muy sensual los melones de la actriz. Quien con una de sus manos tocaba la tira de su pequeño bikini amarillo que sólo le cubría lo necesario.



La originaria de Nuevo León utilizaba unas gafas oscuras para el sol mientras el viento jugaba con su cabello y el espectacular marco del mar, el cielo azul y la costa con los árboles hicieron el resto para grabar el momento y dejar constancia de él en redes sociales.

“Qué chica tan increíblemente hermosa y sexy”, “Mi nuevo color favorito, ¡amarillo!”, “Mi preciosa Cantú, tú brillas más bonito que el sol”, “El ángel más bello de todo Instagram”, “Preciosa muñeca, cómo te quiero”, “Eres una mujer extremadamente hermosa”, “Radiante, hermosa y bella, como siempre”, “La que de amarillo se viste en su belleza confía. Confirmo, qué bella eres”, fueron algunas de las reacciones que generaron las imágenes.

Y es que la belleza de Fabiola Guajardo siempre la ha distinguido, además de su talento para la actuación pues es una de las histrionisas mejor preparadas en este terreno ya que ha tomado diversos cursos y talleres en instituciones extranjeras, como la Universidad de Yale y la UCLA.

Tras tener un paso por Televisa, la actriz y modelo firmó contrato con Telemundo, empresa con la que ya participó en dos producciones: “Preso N.1” y “Buscando a Frida”. El público mexicano la puede ver de nuevo en la retransmisión de “De que te quiero, te quiero”, en el canal Tlnovelas.