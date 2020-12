Ex de Christian Nodal cambia de look, le copia a Belinda

Para despedir el año 2020, María Fernanda Guzmán, quien es la famosa exnovia de Christian Nodal, se sometió a un radical cambio de look con el que luce más hermosa que nunca, y es que la joven al igual que muchas artistas quieren comenzar el 2021 con una nueva imagen por lo que no dudó en resaltar su belleza con un tono de cabello más claro, igual al de Belinda.

Y aunque no hay punto de comparación, pues tanto la exnovia de Christian Nodal como Belinda son poseedoras de una inigualable belleza, María Fernanda ha ganado gran popularidad en las redes sociales a raíz de su ruptura con el cantante del regional mexicano. Recientemente la joven impresionó a sus más de 2 mil seguidores de Instagram al posar con el cabello rubio.

Fue a través de sus historias de Instagram que la modelo e hija del director técnico y exfutbolista Daniel Guzmán compartió el resultado de su cambio de look y al mismo tiempo agradeció a su estilista por el gran trabajo que hizo.

Lee también: La indirecta de la ex de Christian Nodal a Belinda

"Te amo, eres el mejor", escribió la exnovia de Christian Nodal para acompañar el video en el que aparece ella sentada y su estilista arreglando su cabello. María Fernanda no es muy activa en sus redes sociales pero cada vez que coloca una imagen enloquece a sus fans, quienes han asegurado que es más bella que la propia Belinda.

Recordemos que María Fernanda se ha mostrado muy hermética respecto a los rumores de que Belinda fue la tercera en discordia en su relación con el intérprete de Adiós Amor. Y aunque la propia Belinda y Christian Nodal confesaron que se conocieron en el 2019, justo cuando él era novio de María Fernanda, la hija de futbolista ha preferido mantenerse al margen de la situación.

Así luce María Fernanda con su nuevo cambio de look. Foto Instagram María Fernanda

“Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio”, relató la intérprete de Amor a primera vista durante una entrevista cuando conoció a su actual pareja.

Por su parte, el cantante del regional mexicano dijo: “Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz (México nos reencontramos). A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, expresó durante unaa publicación.