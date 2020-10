Eugenio Derbez confiesa que fue Mauricio Ochmann quien pidió el divorcio

El pasado 12 de marzo de 2020, Aislinn Derbez, hija del comediante Eugenio Derbez y ex pareja del actor Mauricio Ochmann, daba a conocer la importante decisión de continuar con la relación de amistad y terminar con la relación de pareja con el padre de su hija Kailani.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde Aislinn puso fin a las especulaciones que ya tenían tiempo rondando en su vida y dio paso a la verdad de lo que hasta hoy, sucede en torno al tema del divorcio. Aunque asegura que lo más sagrado que han construido entre ella y Ochmann es su familia, por eso han preferido rescatarla antes de que se destruya por completo.

Así lo dijo la actriz de La Casa de las Flores a través de un contundente mensaje a sus seguidores e internautas en general:

"Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobre todo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros.

Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí.

Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja.

Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar.

Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder. Las opiniones de parte nuestra hacia los medios disminuiran durante un tiempo ya que vamos a cuidarnos de especulaciones y entrometimientos que contaminen nuestra relación, la cual para nosotros siempre ha sido sagrada.

nunca hemos tenido problema en ser transparentes y lo seguiremos siendo ya que es parte de nuestra esencia.

Pero a la vez es algo delicado que debemos cuidar y sabemos que es una situación fuera de lo común para una sociedad con puntos de vista tan cuadrados y lamentablemente vivimos en un medio en el cual esto ni es comprendido ni respetado y es interpretado en las formas más burdas y equivocadas.

Necesitamos tiempo, espacio y sobretodo MUCHO respeto de su parte para poder averiguar poco a poco y en privado qué sigue. La familia que hemos formado juntos es nuestra prioridad y la defenderemos siempre".

Por otro lado, en entrevista para "Suelta la Sopa" de cadena Telemundo, Eugenio Derbez habló sobre su reality show que llevó a cabo durante 2019, mismo que posiblemente terminó con la relación entre Aislinn y Mauricio, quienes formaron parte de la aventura con el resto de la familia Derbez.

Incluso, al cuestionamiento de Dinorah -la periodista- sobre sí en algún momento llegó a arrepentirse de haber iniciado esta mini novela de la vida de la familia, Derbez dijo que desde el primer minuto, y conforme avanzaban los días, pudo ver que su idea llevada a la pantalla fue mucho más invasivo de lo que esperaba, por lo que fue muy fuerte para la familia.

La producción de la vida cotidiana de los Derbez producida para Amazon Prime Video, trajo serias consecuencias para los integrantes de la familia, como fue la posterior separación de Ochmann y Derbez.

"El minuto uno, Dinorah; pero ya que estábamos ahí, y que empecé a ver que era mucho más invasivo de lo que esperábamos, fue muy fuerte; fue una muy buena experiencia, muy dura para toda la familia. Trajo algunas consecuencias, de ahí creo que empezó de alguna manera el deterioro de la relación de Aislinn con Mau..."

Ante la pregunta sobre si tal vez su hija y su ex yerno hubieran seguido juntos si no se hubiera llevado a cabo el reality, Eugenio dijo:

"Lo hemos platicado y justo fue un tema que tocamos el otro día. Le dije a mi hija: '¿Tú crees que si no hubiéramos hecho la serie no hubiera pasado nada?'; y me dijo: 'Fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador, o sea, creo qie sí hubiéramos acabado separados tarde o temprano".

Y agregó: "Fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante. Yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o mal con haber hecho este viaje, pero a final de cuentas creo que fue una buena idea y lo que tenía que suceder en cinco años, quizás sucedió en uno".

Sobre la madurez que ha tenido Aislinn su padre expresó:

"De hecho, yo en el viaje se lo dije: 'Tú eras otra persona, no eras la niña simpática, ligera, espiritual, tranquila'. Mi hija era paz y amor; pasó por esta etapa dolorosa porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella la que tomó la decisión. Pero dijo: 'Bueno, ok, la respeto' y ha trabajado mucho en ella y ahora la veo muy contenta, muy feliz", finalizó el actor.

Y aunque no reveló los motivos de la decisión de Mauricio Ochmann, lo cierto es que Derbez no parece sentirse culpable, pues simplemente el divorcio iba a suceder tarde o temprano.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.